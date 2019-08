Wybory będą jak najszybciej. Opinia PKW trafiła do Kancelarii Prezydenta

– Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów trafiła we wtorek do Kancelarii Prezydenta – przekazała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Na poniedziałkowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza zajęła się opiniowaniem projektu postanowienia prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu. We wtorek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała PAP, że opinia trafiła już do Kancelarii Prezydenta.

W piątkowym wywiadzie dla Polsat News prezydent Andrzej Duda poinformował, że zarządzenie wyborów nastąpi niezwłocznie po tym, jak otrzyma opinię PKW do projektu postanowienia ws. zarządzenia wyborów.

Andrzej Duda zdradził wtedy, że we wniosku do PKW wskazał niedzielę 13 października jako datę wyborów parlamentarnych, bo chciałby, żeby kampania wyborcza była jak najkrótsza.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Data wyborów wyznaczana jest na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji obu izb parlamentu. Pierwsze posiedzenia Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji odbyło się 12 listopada 2015 r.

Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw – najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów – formalnie ruszy kampania wyborcza.

