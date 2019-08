Dziwne dźwięki na niebie nad Karoliną Północną i Indianą! Coś jakby… RÓG MYŚLIWSKI? Czy to anielskie polowanie czy kosmici? [VIDEO]

Na niebie nad Karoliną Północną i Indianą można było usłyszeć dziwne dźwięki – coś jakby dźwięk myśliwskiego rogu. Co to było? Kosmici? Anielskie polowanie? A może zwykła syrena jakiegoś wozu służb.

Na popularnej platformie YouTube pojawiło się bardzo dziwne nagranie – na niebie nad Karoliną Północną ktoś zarejestrował bardzo dziwne dźwięki… Coś jakby trąbki? Róg myśliwski? Autor nagrania twierdzi, że to nie jest zwykły dźwięk typowy dla tego miejsca i zamieścił pod filmem szczegółowe wyjaśnienie dlaczego ma on być tak nadzwyczajny.

„Wychodziłem do pracy jak co dzień. Wybrałem dłuższą drogę, ponieważ miałem zamiar zatrzymać się na stacji benzynowej i McDonald’s. Gówno niesamowite.

Ale nie było żadnej aktywności w promieniu 4 do 6 mil. Kiedy wchodzę do pracy Nigdy nie słyszałem dźwięku, od 11 lat wchodzę do tego budynku, przez 28 lat życia nigdy nie słyszałem takiego dźwięku w ogóle to brzmi jak gody dla wielorybów lub naprawdę dobry trębacz, który może rzucać dźwięki z piekła.

Ponieważ było tak głośno, kiedy wchodziłem do budynku, słyszałem to, zanim zdążyłem otworzyć drzwi magazynu.

Jedyną rzeczą na tym wideo, które było edytowane było to, że skróciłem wszystkie filmy, miałem ich około 4/5, więc po prostu połączyłem w jeden, który trwa około 8 minut.

Jak widać na filmie, nie ma nic poza kilkoma samochodami, które minęły, ale oczywiście nie mają nic wspólnego z dźwiękiem dochodzącym z każdego kierunku przede mną, był to promień 180 ° i brzmi to tak, jakby pochodziło z nieba

Było to tak nierealna, że ​​wyskoczyły mi dreszcze, bo to było coś, czego nigdy przedtem nie słyszałam, to było takie dziwne.”

Co ciekawe to nie pierwszy raz kiedy jakiś Amerykanin wrzuca do sieci dziwne nagranie z dźwiękiem rogu dochodzącym z nieba. W czerwcu dwóch przyjaciół nagrało podobne dźwięki nad Merillville w Indianie… Co to może być?

Karolina Północna:

Indiana:

Źródło: YouTube