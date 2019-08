Google ostro podpadł Trumpowi. Prezydent wysyła ostrzeżenie

Prezydent Donald Trump ostrzegł we wtorek, że jego administracja „bacznie obserwuje Google’a” po tym, jak w Fox News podano, że kierownictwo technologicznego giganta jest uprzedzone wobec Trumpa i miało pracować nad udaremnieniem jego reelekcji w 2020 roku – napisał serwis Politico.

Trump napisał na Twitterze, że Sundar Pichai, dyrektor generalny Google’a „był w Gabinecie Owalnym i bardzo starał się, aby wyjaśnić, jak bardzo lubi mnie, jaką świetną robotę wykonuje moja administracja i że Google nie współpracował z chińskim wojskiem i że nie pomogli Hillary podczas wyborów w 2016 roku i że nie planują nielegalnie wpłynąć na wybory w 2020 roku”.

– Wszystko brzmiało dobrze, dopóki nie zobaczyłem, jak Kevin Cernekee, inżynier Google’a, mówi okropne rzeczy o tym, co zrobili w 2016 roku i że chcą „upewnić się, że Trump przegra w 2020 roku” – dodał prezydent USA w serii Tweetów.

…in 2020.” Lou Dobbs stated that this is a fraud on the American public. @peterschweizer stated with certainty that they suppressed negative stories on Hillary Clinton, and boosted negative stories on Donald Trump. All very illegal. We are watching Google very closely!

… are NOT planning to illegally subvert the 2020 Election despite all that has been said to the contrary. It all sounded good until I watched Kevin Cernekee, a Google engineer, say terrible things about what they did in 2016 and that they want to “Make sure that Trump losses…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 sierpnia 2019