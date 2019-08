Ludzie Ziobry to królowie życia w polskiej prokuraturze! Szybkie awanse i gigantyczne nagrody

Szybki awans bez wymaganego stażu pracy, dodatkowe funkcje i wysokie nagrody w prokuraturze Zbigniewa Ziobry ujawnia raport „Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany” Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Raport ukazuje „szereg niepokojących zjawisk i prezentuje konformistyczne postawy części prokuratorów”. Wskazuje na „patologiczne sytuacje”, jakie mają miejsce w ramach tzw. reformy prokuratury.

Jak oceniana jest prokuratura Zbigniewa Ziobry? W skrócie to wielotysięczne nagrody, dodatki i awanse dla „wiernych i lojalnych” oraz degradacja dla osób, które krytykują „reformę prokuratury”.

Nowe kadry i nagrody

Po wejściu w życie w dniu 4 marca 2016 r. nowej ustawy Prawo o prokuraturze, rozpoczęto w ekspresowym tempie wymianę kadry kierowniczej w Prokuraturze Krajowej, we wszystkich prokuraturach regionalnych, w 44 (na 45) prokuraturach okręgowych i w ponad 90% prokuratur rejonowych.

Zniesiona kadencyjność kierowników jednostek i ich zastępców, zastąpiona uznaniowymi

decyzjami Prokuratora Generalnego podejmowanymi wspólnie z Prokuratorem Krajowym –

pokazuje, że podporządkowanie i lojalność wobec przełożonych, automatyczne wykonywanie zleconych im zadań, pozwoli choćby na jakiś czas, na utrzymanie powierzonej funkcji – diagnozuje raport.

Szybkim awansom towarzyszą gratyfikacje finansowe. Uchwalona w dniu 28 stycznia 2016 r. nowa ustawa Prawo o prokuraturze, która weszła w życie z dniem 04 marca 2016 r., przywróciła system nagród i wyróżnień kopiując treści z ustawy o prokuraturze przyjętej w 1985 r.

W 2016 r. nagrody otrzymało 84 prokuratorów, w tym 47 delegowanych do Prokuratury Krajowej, w łącznej kwocie 573.000 zł. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej otrzymali najprawdopodobniej nagrody w wysokości ok. 350.000 zł (dane szacunkowe z uwagi na odmowę udzielenia informacji w tym zakresie).

W 2017 r. nagrody otrzymało 70 prokuratorów, w tym 30 delegowanych do Prokuratury Krajowej o wartości 702.000 zł. Pozostałą część funduszu nagrodowego w wysokości

362.000 zł przekazano prokuratorom Prokuratury Krajowej.

Królowie życia

Raport przedstawia również listę kilkudziesięciu prokuratorów, których określono mianem „królowie życia”. Do tej grupy zalicza przede wszystkim kierownictwo Prokuratury Krajowej. Część prokuratorów kadry kierowniczej stanowią prokuratorzy, którzy wrócili ze stanu

spoczynku (Pan prok. Bogdan Święczkowski, Pan prok. Krzysztof Sierak, Pan prok. Jarosław Hołda, Pan prok. Przemysław Funiok) – czytamy w raporcie.

Personalnym przykładem jest m.in. wymieniany raporcie współpracownik szefa Prokuratury Krajowej Bogdana Święczkowskiego, Jarosław Duś, który obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Prokuratora Krajowego i sędziego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów. Od 2016 do 2018 roku miał dostać nagrody w wysokości od 11 do 24 tys. zł oraz dodatkowe kwoty przyznane w ramach pełnienia funkcji doradczych w MON czy Akademii Sztuki Wojennej (od 2016 do 2018 r.), za co otrzymał łącznie 140.367,74 zł.

Pozostali prokuratorzy to „lojalni i zaufani, którzy uzyskali awanse często o dwa stanowiska

służbowe w jednym roku”. Otrzymują oni dodatki funkcyjne z tytułu zajmowanych stanowisk, jak również dodatki specjalne za wykonywanie często rutynowych, zwykłych zadań. Do tego dodać należy nagrody finansowe w wysokości od 5.000 zł do 15.000 zł w okresie 2016-2017, zaś w 2018 r. – od 7.000 zł do 12.000 zł.

Nagrody otrzymywał również Pan prok. Bogdan Święczkowski – Prokurator Krajowy. W 2016 r. była to kwota 15.000 zł, a w 2018 r. – od 7.000 zł do 12.000 zł.

Źródło: Raport „Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany” Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”