Łukaszenka dobił targu. Białoruś rozszerzy strefę bezwizową dla Polaków i obywateli państw UE. W zamian za obniżenie cen wiz

Białoruski premier Siergiej Rumas poinformował, że zatwierdzony został dekret o rozszerzeniu strefy bezwizowej dla gości m.in. z krajów Unii Europejskiej. Obecnie takie strefy istnieją w obwodzie brzeskim oraz grodzieńskim, a po zmianach i rozszerzeniu będzie w nich można przebywać bez wizy zamiast 10 dni do 15.

30 dni można spędzić na terenie całej Białorusi, jeżeli przyleci się tam samolotem lądującym w porcie lotniczym w Mińsku.

W zamian Bruksela ma obniżyć dla Białorusinów ceny wizy wjazdowej do państw strefy Schengen z planowanych od przyszłego roku 80 do 35 euro. Dekret o rozszerzeniu strefy bezwizowej został już podpisany przez prezydenta.

Z możliwości bezwizowego wjazdu korzystają głównie Polacy. Ruch turystyczny zaczął się rozwijać zwłaszcza po 2009 roku, kiedy to oddano do użytku śluzę Kanału Augustowskiego w Kurzyńcu (na granicy polsko-białoruskiej). Kanał Augustowskiego biegnie przez terytorium Polski (80 km) i Białorusi (20 km). Od roku 2009 można było także szybko uzyskać wizę turystyczną w punkcie konsularnym w Augustowie.

W roku 2017 otwarto sezonowe (letnie) przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim. Można je przekroczyć (również na rowerze) bez konieczności posiadania wizy. Przemierzając transgraniczny szlak Kanału Augustowskiego na terenie Białorusi wystarczy posiadać ważny paszport, wykupione ubezpieczenie, kwotę równą około 88 zł na każdy dzień pobytu oraz posiadać dokument „Zwiedzanie Parku Kanału Augustowskiego”, który wystawiają biura podróży.

Nie weszło natomiast ciągle w życie podpisane jeszcze w 2010 roku porozumienie o małym ruchu przygranicznym. Potrzebna jest do tego wymiana not dyplomatycznych, ale władze Białorusi ciągle twierdzą, że nie są jeszcze gotowe do uruchomienia małego ruchu przygranicznego z powodu niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury granicznej.

Źródło: PCh24