Mentzen zdradza kulisy rozmów z Kukizem. „To Tyszka rozbił porozumienie z Konfederacją”

Sławomir Mentzen z partii Wolność na antenie „Radia Nadzieja” zdradził kulisy negocjacji z ruchem Kukiz’15 w sprawie wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. Jak ujawnił, porozumienie było naprawdę blisko, ale rozmowy zaczął rozbijać marszałek Stanisław Tyszka.

– Obecnie rozmowy w najmilszym tonie toczą się z Prawicą RP. Rozmawiamy też z Agrounią. Nie wykluczone jednak, że do wyborów pójdziemy sami, tzn. w składzie Partia Wolność, Ruch Narodowy i całym szerokim porozumieniem – oznajmił Mentzen.

Polityk uchylił rąbka tajemnicy odnośnie rozmów z Pawłem Kukizem i jego ruchem. Kilka razy wydawało się, że Konfederacja zawiąże sojusz z Kukiz’15. Momentami było naprawdę blisko takiego rozwiązania, lecz ostatecznie Kukiz zdecydował się pójść do wyborów – najprawdopodobniej – wspólnie z PSL-em.

– Nasz stosunek do kolacji z Kukiz’15 jest oczywiście pozytywny. To byłby bardzo sensowny ruch. W pewnym momencie byliśmy blisko porozumienia. Rozmowy toczone z Kukizem były w normalnej atmosferze, ale nagle do rozmów wkroczył pan marszałek Tyszka, który zaczął je rozbijać i w pewnym sensie to mu się udało. Jeżeli szukamy przyczyn wolty Kukiz’15, to należy spytać pana Tyszki – powiedział Mentzen.

– W momencie, kiedy mieliśmy wszystko właściwie ustalone, a zagadką pozostawały 1-2 nazwiska na mapie całego kraju, pan Tyszka zaczął rozmowy od nowa i próbował przestawiać połowę kraju. To było działanie ewidentnie zmierzające do storpedowania rozmów – ujawnił.

Mentzen został również zapytany o program Konfederacji na nadchodzące wybory. – Nie chcę na razie zdradzać szczegółów, bo od tego będzie specjalna konwencja. Mogę jednak zapewnić, że będziemy poruszali nowy zestaw tematów. Będzie „piątka” Konfederacji – powiedział.

Przedstawiciel partii Wolność nie wykluczył, że na listach Konfederacji znajdzie się Piotr Liroy-Marzec. Wykluczył natomiast start z Markiem Jakubiakiem.

– Poseł Jakubiak był przekonany, że Federacja dla Rzeczypospolitej jest w stanie wystartować w wyborach parlamentarnych, a jest to teraz raczej niemożliwe. Liroy tak do końca wcale nie odszedł od Konfederacji, ponieważ wciąż jest on członkiem naszego koła poselskiego i nie jest wykluczone, że będzie kandydował z list Konfederacji. Tych dwóch polityków oceniałbym inaczej. Nie wykluczone, że Liroy wystartuje z naszych list – zaznaczył Sławomir Mentzen.

