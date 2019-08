Naciągacze się doigrali! Potężna kara za oszukiwanie seniorów! „Ceny sprzed promocji nigdy nie istniały”

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył prawie 4 mln zł kary na spółkę Exito sprzedającą na pokazach urządzenia medyczne i AGD. Według urzędu firma wprowadzała w błąd głównie starsze osoby, zachęcając je fikcyjnymi loteriami i promocjami cenowymi.

Postępowanie wobec Exito rozpoczęło się w maju 2018 roku. Do UKOiK wpłynęło wiele skarg na nieuczciwe działania firmy. Ta sprzedawała maty lecznicze, urządzenia do masażu, roboty kuchenne i oczyszczacze powietrza. Ofertę kierowała głównie do osób starszych.

Nieprzepisowe działania polegały m.in. na kłamliwym informowaniu o cenach i wmawianiu, że na zakupie można zaoszczędzić nawet kilkanaście tys. zł. – Koszt zestawów jest sztucznie zawyżany, a ceny sprzed promocji nigdy nie istniały. Tymi wszystkimi zabiegami Exito chce namówić konsumentów do tego, żeby kupowali kosztowne produkty – poinformowano w komunikacie UOKiK-u.

Gdy konsument dał się złapać na wątpliwą promocję, ale po czasie się zreflektował i chciał zwrócić produkt, Exito odmawiało. Tłumaczyło to faktem, że produkt został kupiony na promocji, a w takiej sytuacji prawo nie przewiduje zwrotu towaru.

UKOiK podkreśla, że to działanie wbrew prawu. Zgodnie z przepisami każda osoba, która zawiera umowę na prezentacji, może odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni.

Ponadto, firma zachęcała do udziału w pokazach zapewniając darmowe upominki oraz możliwość wzięcia udziału w losowaniu specjalnych nagród. Tymczasem jak pokazała praktyka, każdy z upominków był płatny.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na Exito 3,93 mln zł kary. – Jest to do tej pory najwyższa kara za pokazy. Mam nadzieję, że to będzie lekcja dla nieuczciwych przedsiębiorców. Nie ma taryfy ulgowej dla firm, które oszukują seniorów. Celem Exito była jak największa sprzedaż metodami sprzecznymi z prawem. Nie znalazłem w tym przypadku żadnych okoliczności łagodzących, dlatego nałożyłem wysoką karę – komentuje Marek Niechciał, prezes UOKiK-u.

