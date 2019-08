Nadchodzi DEXIT!?! W Niemczech rozpoczęły się rozważania nad opuszczeniem Unii Europejskiej

Niemcy straszą Dexitem, czyli wyjściem z Unii Europejskiej. Powodem jest niezgodna z interesem Niemiec polityka Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Grozi nam debata na temat wyjścia Niemiec z UE, czyli Dexitu – ogłosił tygodnik „Spiegel”, przedstawiając przesłanki czyniące, jak zapewnia, publiczną dyskusję o tym nieuchronną. Chodzi głównie o politykę Europejskiego Banku Centralnego (EBC) szkodliwą z punktu widzenia Niemiec jako państwa i Niemców jako obywateli.

Ta szkodliwa według Niemców polityka, to umieszczanie swoich pieniędzy na kontach EBC, co ma kosztować niemieckie banki i kasy oszczędnościowe 0,4 proc.

Niemcy winią za to politykę Włocha Mario Draghiego, który kierować będzie bankiem jeszcze do jesieni tego roku. Twierdzą, że nie jest to nic innego jak wprowadzona przez Mario Draghiego brutalna redystrybucja środków z rąk prywatnych do kas państwowych – oceniał niedawno wydawany w Frankfurcie specjalistyczny dziennik giełdowy „Börsenzeitung”.

Na czym ta cała sprawa polega? Niemcy uważają, że ta polityka to wyciąganie przez EBC pieniędzy Niemców i transferowanie ich do innych krajów.

Niemców denerwuje jeszcze fakt, że EBC we władaniu Włocha Mario Draghiego nie bierze pod uwagę zastrzeżeń Berlina, który ma w kapitale banku udział 26 proc., ale tylko jeden głos.

Źródło: Rzeczpospolita