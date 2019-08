PILNE! Znamy oficjalną nazwę komitetu wyborczego Konfederacji [VIDEO]

O godz. 12.45 pod budynkiem Państwowej Komisji Wyborczej rozpoczęła się konferencja Konfederacji. Ogłoszono oficjalną nazwę komitetu wyborczego, pod którą prawica wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych.

– Konfederacja ogłasza komitet na wybory parlamentarne: KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ – czytamy w opisie nagrania.

– Jesteśmy gotowi do startu. Polska potrzebuje prawicy. Mamy między nami dużą rozpiętość poglądów, mniej więcej jak amerykańska Partia Republikańska, która składa się z bardzo różnych ludzi, ale idą do wyborów razem. Polska potrzebuje prawicy a nie partii, która wykonuje polecenie pana generała Czesława Kiszczaka świętej pamięci – powiedział Janusz Korwin-Mikke.

– Konfederacja weszła szturmem do polskiej polityki na wiosnę tego roku. Nie damy się już z tego wypchnąć. Więcej – będziemy walczyć w tych wyborach o trzecie miejsce. Niewiele nam zabrakło do tego, by stanąć na podium 26 maja podczas wyborów do europarlamentu. Tym razem chcemy o to rzeczywiście powalczyć bardzo poważnie i jesteśmy przekonani, że jako jeden z nielicznych z bardzo licznego grona komitetów, które wystartują w tych wyborach – wydaje się, że będzie to najmniejsza liczba komitetów ogólnopolskich od 1991 roku – który tak jasno i zdecydowanie będzie podnosił najważniejsze kwestie z punktu widzenia naszego państwa, takie jak podatki i wolność gospodarcza – mówił Robert Winnicki.

– Konfederacja za bezpieczeństwem wiary, rodziny i własności. Za tym, żebyśmy byli u siebie na swoim, żeby Polacy pozostali ludźmi dumnymi i wolnymi. I żeby się rodzili. Jesteśmy jedyną formacją, która pryncypialnie, bezdyskusyjnie i niekontrowersyjnie w naszym własnym gronie opowiada się za bezpieczeństwem życia ludzkiego w jego naturalnych, przez Boga Stwórcę wyznaczonych granicach – stwierdził Grzegorz Braun.