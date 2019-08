Pogróżki wobec księży wysyłane z czeskich kart telefonicznych! Grożą śmiercią m.in. ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu!

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował, że otrzymuje pogróżki, zaś z kolejnego wpisu kapłana wynika, że inni księża także otrzymują podobne wiadomości.

Na Facebooku kapłan napisał: „..od kilkunastu dni dostaję pogróżki przez SMS-y wysyłane z Czech. Zgłosiłem to na policję. Jednak ostatnio dostałem kolejne, w których są takie słowa Zabijemy cie, śledzimy oraz Módl się do swojego boga, bo nikt cie nie wybroni i X i tak powiesi się na haku. Na razie nie mogę podać, kto jest X, ale jest to też duchowny” – poinformował duszpasterz Ormian.

Ks. Isakowicz-Zaleski poinformował też, że „inni księża i świeccy też dostają z Czech podobne SMS-y. Są też nowe groźby skierowane do mnie. Cytuję: Jeżeli nadal będzie pomagał X, to twoja fundacja zostanie zniszczona”.

Groźby wysyłane z anonimowych czeskich kart telefonicznych, które nie podlegają rejestracji, można by traktować jako niesmaczne żarty, ale w kontekście chuligańskich napaści na kapłanów w ostatnim czasie trzeba podejść do tego poważnie.

Warto też dodać, że akurat w przypadku ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego takie pogróżki są wyjątkowo ohydne, jako, że kapłan ten przed 1989 roku był już zaatakowany przez „nieznanych sprawców” z niewątpliwej inspiracji SB.

