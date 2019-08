Profesor Dudek o decyzji Kukiza: „To chichot historii. Najostrzejszy krytyk partiokracji uratuje partię, która jest pewnym symbolem partyjniactwa”

Profesor Antoni Dudek na łamach portalu „Do Rzeczy” skomentował najnowsze przetasowania na polskiej scenie politycznej skupiając się sojuszu Pawła Kukiza z Polskim Stronnictwem Ludowym. – To będzie chichot historii. Największy i najostrzejszy jak dotąd krytyk partiokracji, systemu partyjnego, partii w ogóle, uratuje najstarszą partię polityczną w Polsce – uważa.

Historyk i politolog Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nie ukrywa swojego zaskoczenia takim obrotem spraw. – Nadzieja na stworzenie antyestablishmentowego ruchu runęła. Kukiz pozostał na rozdrożu. Stanął przed wyborem – albo wycofanie się z polityki, albo pozostanie w niej razem z najwierniejszymi współpracownikami. Wybrał tę drugą możliwość – mówi Dudek.

Sugeruje, że Kukiz wyciąga pomocną dłoń Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. – Paradoksalnie może okazać się, że ten jeden, czy dwa procent, którymi będzie dysponował ruch Kukiz’15 uratuje Polskie Stronnictwo Ludowe i pozwoli Ludowcom wejść do parlamentu. To będzie chichot historii – bo największy i najostrzejszy jak dotąd krytyk partiokracji, systemu partyjnego, partii w ogóle, uratuje najstarszą partię polityczną w Polsce. Partię, która jest pewnym symbolem partyjniactwa. Ale cóż, polityka zna takie paradoksy – dodaje.

Dudek nie daje też większych szans na wejście do Sejmu Konfederacji. – Nie wierzę, by do Sejmu wszedł ktoś spoza czwórki PiS, PO, Lewica, PSL. Konfederacja, skoro nie poradziła sobie w maju, tym bardziej nie da rady w październiku – uważa.

Źródło: dorzeczy.pl/nczas.com