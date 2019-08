Ukraińscy politycy mają pomysł na koniec wojny w Donbasie! Chcą wybudować wielki mur na granicy z DRL i ŁRL

To będzie największy polityczny projekt partii „Sługa Narodu” Wołodymyra Zełenskiego! Ukraiński dziennikarz i deputowany do Rady Najwyższej, Aleksander Dubiński właśnie zapowiedział, iż dobrym rozwiązaniem byłoby wybudowanie muru na granicy pomiędzy Ukrainą a nieuznawanymi republikami. To według niego miałoby zakończyć działania wojenne w tym regionie.

Trzeba stworzyć warunki, aby ludzie chcieli przeprowadzić się na Ukrainę. Aby zrozumieli, że są tu potrzebni i ważni. Działania bojowe można zakończyć jak w Izraelu: tam na granicy z Palestyną znajduje się betonowy mur o długości około dwunastu kilometrów i grubości trzech metrów – mówił Dubiński w wywiadzie dla strana.ua.

Co ciekawe, zdaniem polityka zgoda na budowę ma zostać uzyskana w postaci referendum krajowego, w którym obywatele opowiedzieliby się za ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem zakończenia wojny na wschodzie Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie oświadczał, że jednym z jego priorytetowych zadań jako głowy państwa będzie zakończenie konfliktu w Donbasie. Jak dotąd nie został jednak przedstawiony konkretny plan realizacji tychże obietnic. Wcześniej część politologów i polityków związanych z byłym prezydentem Poroszenko twierdziła, iż Zełenski zdecyduje się na uznanie autonomii tych regionów, aby zaprzestać działań wojennych.

W ostatnich tygodniach konflikt zdecydowanie nabrał na sile. W ostatnim czasie obydwie strony dokonały kilku akcji militarnych, w jednej z nich zginęło 4 ukraińskich żołnierzy.

Źródło: Stana.ua / NCzas.com