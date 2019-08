Uwaga! Nad Polskę nadciąga pogodowy armagedon! IMGW ostrzega: prawie w całym kraju silny deszcz i burze z gradem

Nad Polskę nadciąga pogodowy armagedon! IMGW wydał w środę ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem prawie w całym kraju. Drugi stopień ostrzeżenia obowiązuje na północy oraz południowym wschodzie Polski.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem obowiązują na północy kraju, w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w północnych powiatach woj. podlaskiego.

Na tych obszarach prognozuje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie 60 mm. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru, które osiągną prędkość do 80 km/h. Dla powiatów we wschodniej części województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego możliwe jest przedłużenie ważności ostrzeżenia.

Alert drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje w południowo-wschodniej części kraju: w woj. podkarpackim, małopolskim, południowych powiatach woj. śląskiego, prawie całym woj. świętokrzyskim (oprócz powiatów zachodnich), prawie całym woj. lubelskim (oprócz powiatów północnych) oraz w południowych powiatach woj. mazowieckiego.

Na tych obszarach prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. W woj. lubelskim dodatkowo w nocy wiatr może osiągnąć lokalnie prędkość do 110 km/h, a najintensywniejsze zjawiska przewidywane są na godziny nocne.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami z gradem obowiązują w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim (oprócz powiatów południowych), podlaskim oraz w północnej części woj. lubelskiego. Natomiast w woj. zachodniopomorskim obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Na tych obszarach prognozuje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h.

Źródło: IMGW/ PAP