Węgrzy się postawili i wygrali! Zapowiedź bojkotu zmieniła kampanię LGTB Coca-Coli w tym kraju

Pisaliśmy już o kontrowersyjnej kampanii reklamowej koncernu Coca-Cola na Węgrzech, która propagowała ideologię LGTB. Zapowiedź bojkotu jej wyrobów zrobiła swoje…

Od dzisiaj firma Coca-Cola zmieniła kampanię reklamową i przesłała w tej sprawie oświadczenie. Znikną m.in. plakaty z parami homoseksualnymi. Pozostaną tylko plakaty z tęczowymi butelkami coli. Półlitrowe cole z taką etykietką będzie można kupić na otwartym w środę międzynarodowym festiwalu muzycznym Sziget w Budapeszcie.

Nie wycofuje się także z hasła „Miłość to miłość. Zero cukru, zero przesądów”. Po tym zalewie homopropagandy do bojkotu wezwali politycy rządzącego Fideszu, a w internecie zaczęto zbierać podpisy pod petycją w tej sprawie do władz Budapesztu i stołecznego przedsiębiorstwa komunikacji publicznej.

Coca-Cola wycofała kontrowersyjne plakaty, ale jej dyrekcja nadal „bajdurzy” o prawie do kochania kogo się chce i równości ludzi. Wszystko OK, ale czemu to pewne gusty są narzucane innym, skoro podobno o nich się nawet nie powinno dyskutować.

Źródło: PAP