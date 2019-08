Wycofują Kaję Godek z Konfederacji? „Dostaliśmy miejsca nie dające możliwości wejścia do Sejmu”

Konfederacja ogłosiła, że zamierza startować w wyborach parlamentarnych. Tymczasem Kaja Godek, założycielka fundacji Życie i Rodzina skrytykowała postawę Konfederacji wobec sprawy obrony życia. Uważa, że zostało to wraz z jej działaczami wycofane na dalszy plan.

– Niestety są to miejsca nie dające możliwości wejścia do Sejmu i obrony tam sprawy prolife, za to przyciągające elektorat prolife i widać tylko o to chodzi. Do tego pojawiają się głosy, że mam w kampanii milczeć – napisała na Twitterze Kaja Godek.

– Proponowane też są dziwne kandydatury-ostatnio protestowalismy przeciw umieszczeniu na listach gen. Wileckiego – dodała Godek.

– Ile jeszcze takich propozycji bedzie/było? I czemu akurat od tamtego momentu rozpoczęło się wypychanie prolife poza Konfederację…? W statucie partii nie ma słowa o obronie życia, a w ramowym programiek onkrety znalazły się dopiero w bodaj 5. wersji, gdy wprost tego zażądałam. Reszta milczała – napisała założycielka fundacji Życie i Rodzina.

– Trochę podobna strategia do PiS – reklamować się jako prolife, a konkrety to się jeszcze zobaczy, może kiedyś, może nigdy – podsumowała.

