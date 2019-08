Wykopki czas zacząć! Tyszka orze PSL niczym stary kombajn ugór! ZOBACZ JAK [VIDEO]

Paweł Kukiz idzie do wyborów z ludowcami? W takim razie to dobry czas na wykopki. Wykopać można na przykład nagranie, na którym Stanisław Tyszka orze PSL niczym stary kombajn ugór.

Skąd my to znamy? Wielu polityków już udawało antysystemowców powarkując z początku niczym silnik od starego Ursusa aby po jednej kadencji sejmu przysiąść się do postkomuszego pookrągłostołowego paśnika.

Zwykle to świnie pozostają te same, a tylko koryto się zmienia ale jak widać czasami zdarzy się, że jakiś nowy warchlaczek zostanie dopuszczony przez stare knury – wystarczy, że wyczują w nim swojaka.

Dziś już wyraźnie widać, że ci którzy mieli przyjść, aby wykopywać z polskiego poletka czerwone buraki sami zostają na nim jedynie dla kapusty.

Na szczęście już TEJ JESIENI nadejdzie czas żniw i wyborcy będą mieli szanse oddzielić ziarna od plew. Ci którzy pójdą do urn jasno pokażą, że liczy się dla nich prawdziwy antysystem, a nie ten chlew.

Do tego czasu rzetelne media mogą prowadzić wykopki. Takim „kwiatkiem” który warto wykopać z czeluści internetu jest nagranie, na którym Stanisław Tyszka orze PSL niczym stary kombajn ugór.

Nagranie pochodzi z 2017 roku – ciekawe czy dziś członkowie K’15 potrafiliby je obejrzeć nieczerwieniąc się jak dojrzałe pomidory.

Źródło: Twitter