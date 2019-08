Internet nie wybacza. Paweł Kukiz zmasakrowany po dołączeniu do PSL-u. „Jest Pan zwykłym zdrajcą”

Kukiz’15 i PSL podpisały w czwartek porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Paweł Kukiz powiedział, że jego ruch i ludowcy wspólnie doprowadzą do powstania w Polsce opcji centrowej, która skończy z partyjniactwem. To jest tak żałosne, że aż zabawne. Internauci i jego byli wyborcy nie zostawiają na nim suchej nitki.

Paweł Kukiz chyba nie spodziewał się, że zawarcie małżeństwa z PSL-em aż tak zdenerwuje internautów. Mit Kukiza jako antysystemowca spłonął w jednej chwili jak mucha na żarówce.

Pełen radości i nadziei Kukiz pochwalił się swoją decyzją na Facebooku. I zaczęło się grillowanie lidera „antysystemowego” ruchu.

„Hehehe nie ma to jak walczyć z betonem i samemu do niego dołączyć” – pisze jeden z internautów.

Oto jak ludzie zareagowali na sojusz „antysystemowego” Kukiza z PSL-em.

Pisałem o Kukizie, że to Palikot w koszulce #RedIsBad ale okazało się, że to było nic. Paweł Kukiz okazał się zwykłą ścierką, szmatą i wszystkim tym, czym podobno gardził. Niżej upadł tylko ten, co mówił, że można mu napluć w twarz, jak stanie się politykiem. A nie, to ten sam. pic.twitter.com/lAvTBoIE4t — Alonzo Mourning (@AlonzoMourning1) August 8, 2019

Czy można upaść niżej niż Paweł Kukiz. Miała być walka z partiokracją i synekurami a idzie do PSL , partii która jest dla niego grupą przestępczą. Pseudo antysystemowowiec w 2015 nabrał wyborców. Drugi raz ten numer nie przejdzie. JOWy? Nie pamiętam , dawno i nieprawda . pic.twitter.com/VxwWIpCB5i — Patryk Borowski (@PatrykBorowsk14) August 8, 2019

