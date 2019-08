Jesteśmy prawdziwą piwną potęgą! Wyprzedziliśmy nawet Czechów, ale Niemców szybko nie dogonimy

Jesteśmy w światowej czołówce i przeganiamy niedawnych liderów branży piwnej. Według danych Eurostat w naszym kraju wyprodukowano 4 miliardy litrów złotego trunku, co daje nam trzecie miejsce w Europie.

Niekwestionowany liderem zestawienia jest nasz zachodni sąsiad. Niemcy produkują ponad 8,3 miliardów litrów piwa, co oznacza, że co piąta butelka, którą widzicie w sklepie pochodzi właśnie stamtąd.

Drugie miejsce, ale ze znacznie niższym wynikiem zajmuje Wielka Brytania. Na wyspach w ubiegłym roku wyprodukowano 4,5 miliarda litrów, a więc zaledwie 5 miliarda więcej niż w zajmującej trzecie miejsce Polsce.

Co ciekawe, słabo w zestawieniu wypadają Czesi po których spodziewalibyśmy się bardzo wysokiego wyniku. Nasz południowy sąsiad, znany z kultury picia piwa, zajmuje jednak dopiero ósmą pozycję, co trzeba przyznać, jest bardzo słabym wynikiem. Okazuje się bowiem, że Czesi w ostatnim czasie pokochali wino i to właśnie w tym kierunku głównie się rozwijają.

Bardzo słabo wygląda ilość produkowana w krajach bałtyckich. Dla przykładu, Łotwa w 2018 roku nawarzyła zaledwie 77 milionów litrów i jest to jeden z najsłabszych wyników w całej Europie.

Piwo bezalkoholowe i niskoprocentowe ma dużo mniejszy udział w rynku. W 2018 r. wszystkie kraje wspólnoty wyprodukowały ponad 1,1 mld litrów piwa, które zawierało mniej niż 0,5 proc. alkoholu lub nie zawierało go wcale. Także w tym segmencie przodują Niemcy.

W 2018 niemieckie browary wypuściły na rynek 361,8 mln litrów takiego napoju. Polska z produkcją na poziomie nieco ponad 106,3 mln litrów znalazła się na czwartym miejscu. Przed nami uplasowali się Hiszpanie i Holendrzy.

Źródło: Forsal.pl / NCzas.com