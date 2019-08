Konferencja Konfederacji: Grzegorz Braun pieszczotliwie o marszałku Kuchcińskim. „Mały krętacz i kłamczuszek” [VIDEO]

„Jest to przykład na to, że Prawo i Sprawiedliwość traktuje państwo tak samo jak Platforma i PSL za swoich rządów” – tak podczas najnowszej konferencji Konfederacji Robert Winnicki skomentował sprawę lotów marszałka Kuchcińskiego.

„Trwa festiwal obłudy pomiędzy PiSem, Platformą, a PSLem. Z kadencji na kadencję […] jedni drugim wytykają te same zachowania, których samych się dopuszczają” – powiedział Robert Winnicki o aferze z marszałkiem Markiem Kuchcińskim pseud. „Członek”.

„Pis, PO to jedno zło. Nie różnią się co do standardów między sobą w ogóle […] Tłumaczą się [rządzący], tym, że Platforma też tak robiła. To jest skandaliczne.” – skomentował z kolei poczynania naczelnego polskiego lotnika Jakub Kulesza – jeden z najmłodszych posłów sejmu tej kadencji.

„Problemem jest to, że Marszałek Kuchciński jest MAŁYM KRĘTACZEM, jest KŁAMCZUSZKIEM, jest człowiekiem […] który ucieka się do przemilczeń i krętactw” – a tak o panu Kuchcińskim wypowiedział się, jak zwykle w swoim stylu, największy krasomówca polskie prawicy, Grzegorz Braun.

Cała konferencja dostępna jest na profilu FB Konfederacji i poniżej:

Źródło: Facebook