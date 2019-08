Marta Lempart żebrze o dobre miejsce na listach Lewicy. „Zdemolowanie przez PiS mojej Polski przełożyło się również na moje życie”

Ogólnopolski Strajk Kobiet domaga się od Lewicy miejsca na listach dla swojej liderki Marty Lempart. Żąda tego także sama zainteresowana.

„Lewico. Chcemy Marty Lempart w Sejmie. Ogólnopolski Strajk Kobiet chce być z Wami i chce Marty w Sejmie” – czytamy na profilu organizacji.

„To nasza liderka. Jeśli nie dacie nam dla Niej czołowego miejsca na liście, staniecie przeciwko tysiącom kobiet. Lewico. Pokaż, że jesteś z kobietami” – grzmi Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Na profilu organizacji na Facebooku zamieszczono także apel samej zainteresowanej. „Mówię sprawdzam – czy opozycja demokratyczna chce Marty Lempart i reprezentacji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Sejmie, czy też potrzebuje mnie i nas wyłącznie do zapełniania list i do noszenia ulotek?” – stwierdziła Lempart.

Jak podkreśliła działaczka, jest „doświadczoną prawniczką, legislatorką i byłą urzędniczką”. Zapowiedziała, że w Sejmie będzie walczyć z „każdym draństwem popełnionym przez funkcjonariuszy PiS przez ostatnie 4 lata”.

„Nowym narzędziem mojej walki będą indywidualne poselskie kontrole w każdym urzędzie, gdzie zalągł się jakiś Misiewicz i w każdym miejscu, z którego PiS ukradł publiczne pieniądze. Wielokrotne interpelacje poselskie w sprawie każdego draństwa popełnionego przez funkcjonariuszy PiS przez ostatnie 4 lata. Zawiadomienia do prokuratury i wnioski do NIK. Publikacje, konferencje i alarmowanie organizacji międzynarodowych. Ani chwili przerwy i ani chwili oddechu, bez względu na liczbę bezczelnych, kłamliwych odpowiedzi pisowskich urzędniczych przestępców i bez względu na liczbę umorzeń. Nie odpuszczając ani jednej kwestii, ani jednej sprawy, ani jednej ukradzionej złotówki. Non stop. Codziennie, przez najbliższe 4 lata” – zapowiada Lempart.

Jak podkreśliła feministka, to ona jest najbardziej odpowiednia do tej roli. „Nie ma osoby, która lepiej nadawałaby się do tej roli. Nie ma osoby, która byłaby w niej prawdziwsza niż ja. Nie tylko dlatego, że PiS mnie doświadczył i doświadcza osobiście. Nie tylko dlatego, że będąc uliczną wojowniczką – jestem także doświadczoną prawniczką, legislatorką i byłą urzędniczką. Nie tylko dlatego, że po tym, jak zdemolowanie przez PiS mojej Polski przełożyło się również na moje życie, nie mam już nic do stracenia” – grzmi działaczka.

Źródło: Facebook