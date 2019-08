„Obozy śmierci dla zwolenników Trumpa.” Coraz ostrzej za oceanem

W Nowym Jorku wywieszono ulotki i postery z kościotrupem stylizowanym na Trumpa z napisem „Obozy śmierci dla zwolenników Trumpa”.

Ulotki wisiały na parkomatach i ulicznych słupach w w Patchogue w Nowym Jorku. Nowy Jork, rodzinne miasto Trumpa, jest niemal całkowicie prodemokratyczne, antyrepublikańskie i antytrumpowe.

Te postery przypominają te, które niemieccy naziści rozwieszali w latach 1938-1941, kiedy przygotowywali się do eksterminacji Żydów.

The Left wants to commit genocide on Trump supporters. pic.twitter.com/MlK3NHjDt1

— Ian Miles Cheong (@stillgray) 6 sierpnia 2019