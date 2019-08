Odważne słowa ks. Isakowicza-Zaleskiego: „Kościół polski ucieka od głosu w sprawie ideologii LGBT”

Głównym problemem jest dziś spór kulturowy, choćby w sprawach ideologii LGBT. I Kościół tutaj ucieka od tego głosu. Smutnym przykładem jest postawa abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski – mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W rozmowie z portalem do rzeczy duchowny odniósł się do nabierającej na sile propagandy środowisk LGBT.

Jednym z głównych tematów rozmowy była wypowiedź abp Marka Jędraszewskiego, który w homilii 1 sierpnia mówił o „tęczowej zarazie”.

Ksiądz arcybiskup nie zaatakował nikogo personalnie. Opisał zjawisko, co jest jego obowiązkiem. Moim zdaniem mieściło się to w ramach dyskusji. Na pewno nie można księdza arcybiskupa zakneblować, bo środowiska lewicowe z jednej strony chcą, by Kościół nie mieszał się w politykę. A jednocześnie chcą się mieszać w to, co dzieje się w Kościele. Przecież słowa abp. Jędraszewskiego padły podczas mszy świętej, skierowane były do ludzi wierzących – stwierdził duchowny.

Zdaniem księdza Isakowicza-Zaleskiego, to co działo się później pokazało dobitnie, że środowiska prowadzą kampanię polityczną.

Bardzo negatywnie oceniam też odgórnie organizowane protesty pod kurią biskupią. To nie jest w porządku. Odczytuję to nie jako obronę praw ludzi homoseksualnych, ale jako akcję wpisującą się w kampanię wyborczą – skomentował.

Głównym problemem Kościoła jest dziś ten spór kulturowy, choćby w sprawach ideologii LGBT. I Kościół tutaj ucieka od tego głosu. Smutnym przykładem jest postawa abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski. Ksiądz prymas przyjął nagrodę od „Tygodnika Powszechnego”. Tego samego tygodnika, który dziś bardzo ostro atakuje abp. Jędraszewskiego. I abp Polak milczy. Mamy do czynienia z pewną paranoją. Prymas nie staje w obronie swojego brata w biskupstwie. Przyjmuje zaś nagrodę od tygodnika, który metropolitę krakowskiego atakuje. Część Kościoła faktycznie w tym wszystkim się pogubiła – dodał.

Źródło: DoRzeczy.pl / NCzas.com