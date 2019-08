Ogromne utrudnienia w ruchu, przycinanie krzewów i przenoszenie rabatek z kwiatami. Katowice szykują się na defiladę wojskową

Utrudnienia w działaniu komunikacji miejskiej w Katowicach napotkają pasażerowie w związku z organizacją głównych obchodów Święta Wojska Polskiego. Trzeba się ich spodziewać podczas prób w nocy z 9 na 10 sierpnia i samych uroczystości – 15 sierpnia (oraz w poprzedzający ten dzień wieczór).

Według danych organizatora komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zmieniony zostanie ruch prawie 70 linii autobusowych i 12 tramwajowych. Uruchomione zostaną też specjalne połączenia, które umożliwią bezpłatny dojazd i powrót z defilady.

Na tym jednak nie koniec zmian. Miejskie służby zaczęły już… przycinanie krzewów na trasie przemarszu. Początkowo zakładano, że powinny one mieć nie więcej niż 80 cm, teraz jednak wysokość tę zmniejszono do 40 cm. Ponadto zdecydowano, że trzeba przenieść w inne miejsce rabatki z kwiatami, klomby i kwiatowe logo miasta.

Zmiany te mają umożliwić rozstawienie sceny, podestów i konstrukcji nagłośnieniowych. Chciano także zdemontować znajdujące się na trasie przemarszu defilady ekrany akustyczne, jednak wadze miasta się na to nie zgodziły.

Po defiladzie kwiaty mają wrócić na dawne miejsca.

Defilada „Wierni Polsce”, czyli centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego, będzie jednym z wydarzeń związanych z setną rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego – z tej okazji minister obrony Mariusz Błaszczak zdecydował o organizacji corocznego wydarzenia w Katowicach.

Udział w niej weźmie 2600 żołnierzy, nie tylko Wojska Polskiego, lecz także stacjonujący w naszym kraju Amerykanie, Brytyjczycy, Rumunii i Chorwaci. Oprócz kolumn pieszych pojawi się także ponad 180 pojazdów – w tym czołgi, transportery Rosomak i samobieżne moździerze Rak, armatohaubice Krab i Dana, przeciwlotniczy Poprad, samochody Humvee. Na niebie będzie można zobaczyć 60 statków powietrznych – m.in. zespół „Biało-Czerwone Iskry”, myśliwce F-16, samoloty transportowe i śmigłowce.

Jak przekazał PAP w środę rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek, w związku z tym w nocy z 9 na 10 sierpnia, a później wieczorem 14 sierpnia oraz praktycznie przez cały dzień 15 sierpnia część linii tramwajowych i autobusowych w Katowicach zostanie zawieszona, innym zostaną skrócone lub zmienione trasy.

– Wyłączony z ruchu obszar jest na tyle duży, że warto podróż zaplanować przed wyjściem z domu. Ze szczegółami można zapoznać się m.in. na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię. Informacji będą też w najważniejszych miejscach udzielać informatorzy – zapowiedział Wawrzaszek.

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu komunikacji będą obowiązywały od godz. 19 w piątek do godz. 11. w sobotę. Takie same zmiany będą obowiązywały od 14 sierpnia od godz. 19 sierpnia 15 sierpnia, do godz. 18.

W tych terminach z ruchu kołowego wyłączone zostaną rejony al. Korfantego i Roździeńskiego oraz ul. Chorzowskiej, Bagiennej, ronda gen. Jerzego Ziętka oraz tunelu pod katowickim rondem. Oznacza to zmiany w trasach blisko 70 linii autobusowych, które na co dzień wjeżdżają w ten obszar (po szczegóły ZTM odsyła na swoją stronę internetową).

Ruch tramwajów zostanie wstrzymany na odcinkach od katowickiego Rynku przez rondo gen. Jerzego Ziętka do Stadionu Śląskiego oraz przez pętlę Słoneczną do Siemianowic Śląskich. Od rynku w Chorzowie do Placu Wolności w Katowicach kursować ma zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona numerem T-6.

ZTM wprowadzi też 15 sierpnia dodatkowe kursy na liniach tramwajowych 7, 15 i 20, autobusowych 297, 632, 820 i 840 oraz specjalnych, bezpłatnych oznaczonych S1 i S2. Te ostatnie będą zapewniały dojazd z parkingów przy centrach handlowych Silesia City Center (rejon ukl. Chorzowskiej) oraz sklepach IKEA i Agata (rejon al. Roździeńskiego).

Kolumna wojska będzie ustawiona od skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Lwowską w kierunku na centrum miasta. Żołnierze z ul. Bagiennej, przez al. Roździeńskiego przejdą na rondo im. Jerzego Ziętka, a następnie na północ aleją Korfantego. Rozformowanie wojsk nastąpi na wysokości Pętli Słonecznej.

Jak podawało wcześniej miasto, w związku z defiladą już od środy 14 sierpnia od godz. 20 zostanie zamknięty ruch w części miasta – na ul. Bagiennej (od skrzyżowania z Lwowską do węzła z ul. Murckowską), al. Roździeńskiego (od węzła z Murckowską do ronda im. gen. Ziętka), rondo im. Ziętka, ul. Chorzowska (od Sokolskiej do ronda), al. Korfantego (od Moniuszki do pl. Alfreda) oraz Strefa Kultury, w której odbędzie się piknik wojskowy. Zamknięty ma być także tunel pod rondem im. Ziętka. Na wszystkich tych odcinkach dróg będzie obowiązywał zakaz parkowania.

W nocy z 9 na 10 sierpnia odbędzie się próbna defilada. Te same obszary – poza Strefą Kultury – zostaną wyłączone z ruchu od godz. 20 w piątek 9 sierpnia – do 7 rano 10 sierpnia. W trakcie próby zostanie utrzymany ruch w tunelu pod rondem na jednej nitce – w kierunku od Chorzowa do Sosnowca. Także podczas próby będą obowiązywały zakazy parkowania.

Lokalny samorząd zachęca katowiczan i gości, aby na defiladę dojeżdżali środkami komunikacji publicznej. Osoby, które przyjadą samochodami, urzędnicy zachęcają do pozostawienia ich na obrzeżach miasta i kontynuowania podróży komunikacją publiczną.

W związku z uroczystościami wręczenia odznaczeń wojskowych, które odbędą się 15 sierpnia w południe na pl. Chrobrego, od 13 sierpnia od godziny 17 do 17 sierpnia zostaną zamknięte: pl. Sejmu Śląskiego oraz sam pl. Chrobrego. 15 sierpnia przez cały dzień mogą pojawiać się czasowe wyłączenia na ulicach: Jagiellońskiej, Lompy, Kopernika i pl. Miarki.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat utrudnień będą publikowane na stronie www.katowice.eu w zakładce „Święto Wojska Polskiego”. Osoby, które chcą otrzymywać bieżące informacje mogą zapisać się do dedykowanego newslettera, wysyłając e-mail bez treści na adres: [email protected] Można tam też wysyłać pytania związane ze zmianami w organizacji ruchu.

