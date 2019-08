Przewodniczący Episkopatu Polski o LGBT: szacunek dla osób – tak, akceptacja ideologii – nie

Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w specjalnym komunikacie podkreślił, że szacunek dla osób homoseksualnych nie może jednocześnie oznaczać zgody na ideologię LGBTPLUS. Jak zaznaczył, stawia sobie ona za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji.

– Ta rewolucja w obyczajach i moralności – podkreśla papież Franciszek – często wymachuje „flagą wolności”, ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym – czytamy na początku komunikatu abp. Gądeckiego.

Kapłan podkreśla, że pomimo wakacji, które powinny być czasem odpoczynku i refleksji nad pięknem natury stworzonej przez Boga, w kraju rozgorzały polemiki odnośnie ideologii LGBTPLUS. – Ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej – uważa.

Abp Gądecki zaznaczył, że osoby homoseksualne są naszymi braćmi i siostrami, należy im się szacunek, a Chrystus za wszystkich bez wyjątku oddał swoje życie, chcąc doprowadzić do zbawienia. Rozgranicza jednak pojęcia szacunku do ludzi, a akceptację dla ideologii.

– Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji – podkreślił.

Gądecki zwrócił się też z apelem do władz samorządowych o „niepodejmowanie decyzji, które – pod pozorem dyskryminacji – skrywałyby ideologię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci i komplementarności mężczyzn i kobiet”. Z apelem zwraca się także do parlamentarzystów, aby „oparli się dalekosiężnym planom środowisk LGBT+ polegającym na zmianie polskiego prawa na rzecz wprowadzenia tzw. „małżeństw homoseksualnych” oraz możliwości adopcji przez nie dzieci”.

Na koniec oświadczenia abd Gądecki udzielił wyrazy poparcia metropolicie krakowskiemu, arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu.

Na zakończenie oświadczenia przewodniczący Episkopatu Polski odniósł się też fali krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Hierarcha w dosadnych słowach powiedział, że w miejsce czerwonej zarazy pojawiła się nowa – tęczowa.

– Świadczą one o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej. Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady niedyskryminacji w publicznej dyskusji; nie tylko wobec zwolenników wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty także jej przeciwników – napisał.

