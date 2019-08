Silne trzęsienie ziemi w Turcji. Jest wielu rannych [VIDEO]

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,0 nawiedziło w czwartek po południu zachodnią część Turcji. Agencja AP informuje o zniszczonych budynkach i co najmniej 23 osobach rannych.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się w okolicach miasta Bozkurt, w prowincji Denizli. Miejscowe służby poinformowały o kilku zniszczonych budynkach i uszkodzeniach innych konstrukcji. Do szpitala trafiły 23 osoby, na razie nie ma informacji o stanie ich zdrowia.

„Trzęsienie trwało 15 lub 20 sekund. Kilka domów zostało zniszczonych, dachy się zawaliły, ściany mają głębokie pęknięcia. Dzięki Bogu nikt nie zginął ani nie doznał poważnych obrażeń” – powiedziała burmistrz Bozkurt Birsen Celik. Dodała, że władze miasta zaapelowały, aby ludzie powstrzymali się od powrotów do zniszczonych budynków.

W wyniku wstrząsów uszkodzonych zostało także kilka domów w pobliskim mieście Tutluca, ale według jego burmistrza nikt tam nie doznał obrażeń. W pobliskiej wiosce Agdan zawalił się minaret tamtejszego meczetu, a w Denizli przerwana została ceremonia ślubna.

Trzęsienie było odczuwalne w sąsiednich prowincjach Antalya, Mugla, Isparta i Burdur, gdzie wielu ludzi również wpadło w panikę i wybiegło z domów na ulice. Według tureckich służb sejsmologicznych po wstrząsie głównym nastąpiło około 20 wstrząsów wtórnych.

A magnitude 6.0 earthquake shook Turkey's Aegean province of Denizli on Thursday afternoon sending residents panicking. No casualties have been reported so far. #denizli pic.twitter.com/Z5r6tsQPiQ

— ANews (@anewscomtr) August 8, 2019