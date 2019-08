Skandal w Montrealu! Szokujące nagranie homoerotycznego tańca w kościele

W kościele pw. św. Piotra Apostoła w Montrealu doszło do profanacji. Nakręcono tam bowiem film z erotycznym tańcem dwóch skąpo ubranych mężczyzn. Wszystko działo się tuż przed ołtarzem.

Na nagraniu widać, jak dwóch mężczyzn wykonuje adaptację piosenki „Hallelujah” Leonarda Cohena w zseksualizowanej wersji Jaffa Buckleya. Ten ostatni w rozmowie z holenderskim magazynem OOR mówił, że „Alleluja nie jest hołdem dla czczonej osoby, bożka lub Boga, lecz dla orgazmu”.

W gejowskim tańcu erotycznym pojawiło się także nawiązanie do słynnego fresku Michała Anioła. W ostatnich sekundach nagrania widać zbliżenie rąk obu tancerzy, imitujące scenę stworzenia Adama przez Boga.

Według Gloria TV, tak wyrażona kpina z fresku Michała Anioła zastępuje biblijna prawdę narcystyczną narracją homoseksualistów i stawia dewiację ponad miłością Boga do ludzi.

Wybór utworu też nie był przypadkowy. – Chciałem zepchnąć Alleluja głęboko w świat świecki, w zwykły świat – mówił niegdyś Cohen.

– Uratował słowo alleluja od bycia tylko wyrażeniem religijnym – mówił o kompozytorze wielebny Nick Baines biskup Croydon w dokumencie radiowym BBC.

„Wszyscy jesteśmy ułomnymi istotami ludzkimi, więc przestańmy udawać; wszyscy możemy używać słowa alleluja, ponieważ chodzi o to, by być otwartym i przejrzystym przed Bogiem i światem, i mówić: Tak właśnie jest, stary!” – pisał z koeli w 2012 roku magazyn „Rolling Stone”, cytując przytoczone wyżej wypowiedzi.

Jak utrzymuje portal Life Site News, w pewnym sensie takie wydarzenie, jak to uwiecznione na nagraniu, było nieuniknione. Witryna wskazuje bowiem na ekscesy homoseksualne duchownych i jawnie zachęcające do takich prowokacji działania niektórych wpływowych hierarchów z Watykanu.

Chodzi m.in. o homoerotyczny mural zamówiony przez arcybiskupa Paglię do katedry. Przedstawiał on obejmujących się, nagich mężczyzn. W efekcie duchowny… został awansowany przez papieża Franciszka. To także Paglia nadzorował zniszczenie Instytutu Jana Pawła II w Rzymie, przyrównywane do „złupienia Rzymu przez wandali”.

Działania na rzecz normalizacji aktywności homoseksualnej i transseksualnej w Kościele prowadził także o. James Martin. Duchowny zamiast ponieść za to karę, został mianowany na stanowisko konsultanta ds. komunikacji w Sekretariacie ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej. Podczas ubiegłorocznego spotkania rodzin w Irlandii duchowny stwierdził, że aktywni homoseksualiści „powinni być zaproszeni do posługi parafialnej”, a szczególnie powinni być „szafarzami eucharystycznymi”.

„Bóg więc pozwolił na to wideo – sugeruje LSN – abyśmy mogli zrozumieć, że homoseksualni kapłani i prałaci nie są ludźmi, którzy mają do czynienia z małym problemem po godzinach (…). Ten film jest graficznym wyrazem tego, co sam Bóg widzi w sercach i umysłach tak wielu ludzi, wypełniających świątynie na całym świecie, którzy w sposób świętokradzki składają Najświętszą Ofiarę Mszy” – komentuje Life Site News.

