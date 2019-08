Sprytny imigrant chciał „na skróty” wyposażyć się w legalny francuski paszport. Zamiast za granicę, pojechał do aresztu

W Hawrze zatrzymali migranta, który używał kilku sfałszowanych dowodów osobistych. Ośmielony bezkarnością, 34-letni mężczyzna postanowił dodatkowo złożyć oficjalny wniosek o… paszport. Komputery prefektury nie dały się jednak zwieść i niedoszły „Francuz” trafił do aresztu.

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna jest Algierczykiem i posiada aż dziewięć fałszywych tożsamości. Jego prawdziwe nazwisko ustalono dopiero dzięki odciskom palców.

Kiedy fałszerstwa Algierczyka wyszły na jaw i okazało się, że trafi do aresztu, usiłował on jeszcze uciec z komisariatu policji w Hawrze. Funkcjonariusze dogonili go jednak na mieście, kilka przecznic od posterunku.

5 sierpnia trafił przed sąd, ale poprosił o czas na przygotowanie obrony. W związku tym sąd przychylił się do tego wniosku i wyznaczył rozprawę na 13 września 2019 r. Końca wakacji Algierczyk nie spędzi za granicą, ale w areszcie śledczym.

Źródło: Paris-Normandie