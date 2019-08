Szok! „Postawił” żonę w karty. Gdy przegrał, pozwolił, by ją zgwałcono

Ta historia mrozi krew w żyłach. Uzależniony od hazardu Hindus przegrał wszystkie pieniądze. Wtedy postanowił „postawić” w karty swoją żonę. Gdy przegrał, pozwolił, aby kobieta została dwukrotnie zgwałcona przez innych graczy.

Do wstrząsającej sytuacji doszło w mieście Jaunpur w stanie Uttar Pradesh na północy Indii. Nałogowy hazardzista zaprosił do swojego domu krewnego i przyjaciela na grę w pokera. Mężczyźnie jednak w pewnym momencie skończyły się pieniądze, więc zaproponował graczom… swoją żonę.

Jedna gospodarz przegrał. Pozwolił więc obu mężczyznom zgwałcić swoją żonę. Roztrzęsiona kobieta uciekła z domu do swojego wuja. Mąż jednak pojechał za nią i prosił o wybaczenie.

Jak się okazało, był to tylko podstęp. Żona zgodziła się wrócić z nim do domu. Po drodze jednak mężczyzna zatrzymał samochód, by umożliwić współgraczom ponowny gwałt na własnej żonie.

Kobieta zgłosiła gwałt na policję, jednak śledczy odmówili przyjęcia zgłoszenia i nakazali jej złożyć do sądu oficjalny raport o przestępstwie.

Źródło: New York Post