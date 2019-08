Totalny odlot Kingi Rusin! „Żyjemy w kraju faszystowskich bojówek”

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Białymstoku głos postanowiła zabrać także Kinga Rusin. Gwiazda TVN-u postanowiła zaapelować do mieszkańców miasta, aby zaczęli protestować. „Białostocczanie, nie pozwólcie na dalsze niszczenie reputacji Waszego miasta” – grzmiała Rusin.

Dziennikarka TVN-u postanowiła dać mieszkańcom Białegostoku konkretne wskazówki. Jej zdaniem, po pierwsze powinni pójść pod komisariaty oraz siedzibę prokuratury i tam zażądać raportu z działań podjętych po marszu.

Kolejnym krokiem, jaki nakazała Rusin, było pójście przed… siedzibę PiS, bo przecież to partia rządząca. Co prawda, wieloletni prezydent Białegostoku jest powiązany z PO, ale kto by o tym pamiętał. W apelu Rusin nie zabrakło także wezwania do protestów przed siedzibą archidiecezji.

„Aktywnie protestujcie przeciw złu wokół was. Obudźcie się wszyscy. Bo już żyjemy, jak się okazało, w kraju faszystowskich bojówek” – grzmiała Rusin.

Dramatyczny apel dziennikarka opatrzyła na swoim Instagramie zdjęciem z dziubkiem.

Źródło: Instagram