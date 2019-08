Totalny upadek socjalistów! W wiadomościach na Facebooku proszą prezydenta o pieniądze. PiS zrobi nam to samo? [FOTO]

Komunista Nicolás Maduro Moros rządzi w Wenezueli od 2013 roku, jednak socjalizm jest w polityce państwa obecny od dziesiątek lat. Ten niebezpieczny system opanował serca i umysły ludzi i doprowadził do upadku człowieczeństwa w kraju do takiego stopnia, że ludzie sądzą iż uda im się wyżebrać pieniądze od prezydenta na Facebooku.

Prezydent Wenezueli udostępnił w swoich mediach społecznościowych kolejny spot propagandowy – sam fakt, że ludzie wciąż popierają Maduro już jest zatrważająco smutny.

Jeszcze smutniejsze jest jednak to co dzieje się w komentarzach pod filmikiem. W XXI wieku można zobaczyć jak przez dotacje, zapomogi i inne socjalistyczne wynalazki człowiek dał się rozpasać i upodlić.

Ludzie piszą do prezydenta na Facebooku wprost prosząc o pieniądze na różne rzeczy i szczerze wierząc, że ten zaraz zrobi im przelew. No bo im się należy, prawda?

Niektórzy podają w komentarzach nawet swoje numery konta i piszą na co wydadzą pieniądze.

Kondycja Wenezueli jest strasznie słaba – kraj który posiada wszystko aby być taką potęgą jak Arabia Saudyjska jest tak biedny, że kolejne doniesienia z Wenezueli przysparzają ciarek na całym ciele.

Pomimo to ludzie w komentarzach piszą, że są dumni z bycia komunistami czy poplecznikami prezydenta. Kraje latynoskie przypominają Polskę więc komentujący zarzucają przeciwnikom Maduro brak wiary bo według nich socjalizm jest chrześcijańską Utopią.

Co oczywiście nie jest prawdą bo z nauki Jezusa wynika, że owszem popierałby on dziś dobrowolne działania charytatywne, ale nie przymusowe oddawanie swoich dóbr bo to zinstytucjonalizowana kradzież.

Patrząc na to wszystko trudno nie odnieść wrażenia, że PiS prowadzi Polskę w takie samo bagno.

Premier Morawiecki powiedział niedawno, że w partii rządzącej obecna jest „robotnicza myśl socjalistyczna”, a obecny rząd to spadkobiercy przedwojennej PPS (Polska Partia Socjalistyczna, której członkiem był Józef Piłsudski).

Już teraz w Internecie pełno jest osób, które rozpisują się o tym, że 500+ oraz wszystkie inne dodatki serwowane przez PiS im się należą, a bogatsi obywatele mają obowiązek dokładania się na nich w swoich podatkach.

Serca i umysły Polaków również przez dziesiątki lat zatruwane były komunizmem w wydaniu PRLowskim, a teraz przyszedł PiS i wraca do tych wartości skrytych pod płaszczykiem radykalnej demokracji.

Źródło: Głos Wolności – Facebook