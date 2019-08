W Warszawie za zbieranie deszczówki można będzie dostać nawet 10 tysięcy złotych

W Warszawie ruszyły konsultacje programu dotacji do instalacji urządzeń małej retencji wody. Dofinansowanie budowy przydomowego zbiornika deszczówki lub studni chłonnej może wynieść do 10 tys. złotych – poinformował w czwartek stołeczny ratusz.

„W trosce o kondycję środowiska chcemy ograniczyć przesuszenie gruntów w mieście. Skrzynki rozsączające, studnie chłonne, oczka wodne czy podobne szczelne zbiorniki spowolnią bezpowrotny odpływ wody do rzeki. Za ich pomocą możemy wykorzystać wodę deszczową i roztopową. Mała retencja będzie zapobiegać lokalnym podtopieniom” – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni miasta.

Jak podał ratusz, dotacje będą wypłacane na podstawie uchwały rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Będą mogli z nich skorzystać m.in. mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie.

„Chcemy ruszyć z dotacjami w październiku. Konsultacje projektu uchwały potrwają do poniedziałku 19 sierpnia. Jeżeli ich efekt będzie pozytywny, a rada zaakceptuje propozycję, rozpoczniemy przyjmowanie wniosków jeszcze w tym roku” – wyjaśniła Glusman.

Wsparcie będzie udzielane na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) i zbiorników retencyjnych (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

Jak wyjaśnił ratusz, o dotację będą się mogły ubiegać zarówno osoby fizyczne (np. właściciele domów z ogrodem), jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku tych pierwszych dotacja ma pokryć do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 4 tys. złotych. Pułap wsparcia dla podmiotów prawnych (niezaliczonych do sektora finansów publicznych) wyniesie maksymalnie 10 tys. złotych. Również w tym przypadku miasto sfinansuje do 80 proc. rzeczywistych kosztów inwestycji.

Urządzenia małej retencji mają ograniczać przesuszenie gruntów w mieście i zatrzymać bezpowrotny odpływ wody do rzeki; pozwolą na rozciągnięte w czasie wykorzystanie wody deszczowej. Instalacje te mogą także zapobiec lokalnym podtopieniom wywołanym przez przeciążenie sieci kanalizacyjnej w razie tzw. deszczy nawalnych (ponad 10 mm wody/m kw.).(PAP)