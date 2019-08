Zielony Kukiz jest żałosny. Właśnie podpisał umowę z PSL i mówi, że razem z ludowcami „skończy z partyjniactwem”

Kukiz’15 i PSL podpisały w czwartek porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Budujemy racjonalne centrum – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz; Paweł Kukiz mówił, że jego ruch i ludowcy wspólnie doprowadzą do powstania w Polsce opcji centrowej, która skończy z partyjniactwem. Zabawne… Tymczasem kolejni posłowie odchodzą od Pawła Kukiza.

Paweł Kukiz poinformował na konferencji prasowej, że jego ruch i PSL podpisały w czwartek porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu.

„Bez pieniędzy, bez niczego, bez struktur nie bylibyśmy w stanie zrobić nic. Wspólnie doprowadzimy do tego, że powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem i która doprowadzi do budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wszyscy żyjemy w zgodzie, gdzie wszyscy naprawdę się szanujemy i gdzie te wszystkie światopoglądy są zepchnięte na trzeci plan, a liczy się przede wszystkim jedno – przyzwoitość” – mówił Kukiz.

Żałośnie to wszystko brzmi. Kończenie z partyjniactwem razem z PSL, to tak jakby powiedzieć, że razem z Hitlerem skończymy z antysemityzmem…

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL i Kukiz’15 idą wspólnie do wyborów po to, by „osiągać najlepsze cele”. „Budujemy racjonalne centrum” – dodał.

„Budujemy mosty porozumienia, Koalicja Polska staje się faktem. Łączy nas wspólnota programowa, wspólnota wartości, wspólnota ideałów i chęci walki o nie. To nie jest łatwa droga, nie idziemy droga na skróty” – podkreślił lider Ludowców.

„Nie chcemy, żeby Polacy wybierali mniejsze zło, nie chcemy być statystami w PO-PiS-owej walce i wojnie domowej politycznej, która rozgorzała na dobre, niestety, przez te ostatnie cztery lata” – dodał.

Tymczasem wiceszef klubu Kukiz’15 Jerzy Kozłowski oraz szef sejmowej komisji ds. samorządu terytorialnego z tego ugrupowania Andrzej Maciejewski opuszczają Pawła Kukiza. To kolejne osoby, które w nadchodzących wyborach parlamentarnych nie chcą startować z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Źródło: PAP