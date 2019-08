Zmarła laureatka literackiego Nobla

W wieku 88 lat w Nowym Jorku zmarła Toni Morrison, laureatka Nagrody Nobla i Pulitzera, autorka m.in. powieści „Umiłowana”. Toni Morrison był pseudonimem literackim Chloe Ardelli Wofford.

Wśród innych jej znanych dzieł, wydanych także w języku polskim, można wymienić „Jazz” (1992 rok) oraz „Raj” (1997). W 1993 roku uhonorowano ją Nagrodą Nobla i była pierwszą afro-amerykańską laureatką.

Pisała książki dla dorosłych, ale i dla dzieci, jest autorką sztuk teatralnych, a nawet libretta operowego. W 2012 roku uhonorowano ją najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym – Medalem Wolności. Wg komunikatu rodziny Toni Morrison zmarła „spokojnie, otoczona rodziną i przyjaciółmi”.

Tematyka jej książek dotyczyła historii czarnych Amerykanów, od czasów niewolnictwa, po proces emancypacji w społeczeństwie. Jej powieść „Umiłowana” opowiada o tragedii matki, która zabija córkę, by uciec przed niewolnictwem. Dostała za nią w 1988 roku nagrodę Pulitzera. Była feministką, wspierała Baracka Obamę.

“In this country American means white. Everybody else has to hyphenate”

“Definitions belong to the definers, not the defined”

Toni Morrison

Feb 18, 1931 – Aug 5, 2019

RIP, Beloved#ToniMorrison#Beloved pic.twitter.com/XuqCHTjyZ7

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 6, 2019