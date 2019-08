Alain Delon czuje się już lepiej. Francuski aktor po udarze nadal przebywa w klinice szwajcarskiej

View this post on Instagram

Simplement pour préciser. En effet, mon père a bien fait un accident vasculaire cérébral, mais suivi d’un hématome sous dural aigu. Il a eu beaucoup de chance car tout s’est bien passé. Rien d’étonnant, c’est un battant. Il continue d’avoir la chance d’être bien entouré, et de se remettre de ses difficultés. Il tient à remercier son public, ainsi que ses amis de leur soutient et de leurs nombreux messages d’amour. C’est votre force qui le fait avancer. La chute n’est pas ce qui importe. Ce qui importe c’est de se relever, à son rythme, mais de se relever… il pense déjà à ses futurs projets. Quant à cette presse qui roule, soyez cool, faites preuve d’humanité, de pudeur. Ne spéculez pas sur ce qui relève de la sphère privée. J’ose espérer que vous valez mieux que ça. ♥️ #love #family #always