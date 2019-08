Bezlitośni dla chorągiewki-Kukiza. Korwin-Mikke i Sommer ostro masakrują „antysystemowca” maszerującego z PSL

Wyjątkowa zgodność w narodzie panuje w kwestii startu Pawła Kukiza i jego przybocznych wraz z PSL-em. „Antysystemowcy” idący do wyborów z partią, która symbolizuje system III RP rzeczywiście wygląda żałośnie. Mocnych komentarzy na ten temat udzielili Janusz Korwin-Mikke i Tomasz Sommer.

Korwin-Mikke przypomniał wypowiedzi Pawła Kukiza na temat PSL. – 20 listopada 2015 roku: „Mieszkam w małej miejscowości na Opolszczyźnie. Widziałem zachowania PSL – nie powiem tego publicznie, nie będę zgłaszał tych spraw do prokuratury – ale byłem świadkiem sytuacji takich, gdzie ewidentnie można powiedzieć, że to jest zorganizowana grupa przestępcza” – powiedział Paweł Kukiz, wywołując tym samym oburzenie wśród ludowców – przypomina Korwin-Mikke.

– 21 listopada 2015 roku: „Powinni wrócić do nazwy partii z czasów komuny – ZJEDNOCZONE Stronnictwo Ludowe. Bo POLSKIE to było ono przed wojną. Mnie osobiście przez myśl by nie przeszło by skarżyć się Niemcom na polską władzę. Bez względu na okoliczności. Ale z drugiej strony to szczególnie postępowaniu „ludowców” (?) się nie dziwię mając w pamięci ich „politykę w duchu wzajemnej współpracy i zrozumienia” ze Związkiem Sowieckim” – napisał Paweł Kukiz komentując aferkę – wspomina.

– Luty 2016: Gdybym miał powiedzieć jeszcze raz, powiedziałbym, że PSL funkcjonuje na zasadach podobnych do funkcjonowania mafii – mówił Kukiz w rozmowie z „Rzeczpospolitą” – przytacza wypowiedź Kukiza.

Na końcu napisał „sierpień 2019:”, a poniżej wyświetla się… screen z Polsat News, na którym Paweł Kukiz pozuje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. – Wspólny start PSL i Kukiz’15 w wyborach parlamentarnych – czytamy na pasku.

Również Tomasz Sommer nie pozostawił na „antysystemowcu” suchej nitki. Ocenił, że wypada gorzej nawet niż Adam Andruszkiewicz.

– Po tym jak Kukiz zapisał się do PSL-u poseł Andruszkiewicz wychodzi, toutes proportions gardées, na wizjonera. W polityce też obowiązuje jak widać zasada względności. A tyle było śmiechu z Andruszkiewicza – ocenił Tomasz Sommer na Twitterze.

– A już najbardziej zabawne jest to, że Kukiz, jako zwolennik referendów, zrobił sondaż z kim ma iść. Zwolennicy mu powiedzieli, że z każdym tylko nie z PSL-em. Więc poszedł z PSL-em – zaznaczył Sommer.

– Jak czytam te żale Kukiza, Apela i innych, że musieli do PSL bo by nie zebrali podpisów to zastanawiam się nad jednym: czy oni naprawdę sądzili, że polityka polega na tym, że się kasuje 15 tys. i siedzi w hotelu? Co oni robili przez 4 lata. Dlaczego nie zbudowali struktur? – podsumował.

