Pistolety i broń maszynowa dla funkcjonariuszy… skarbówki. Arsenał trafi do nich już w grudniu

– 100 pistoletów kompaktowych, 97 pełnowymiarowych i 25 subkompaktowych oraz broń maszynowa – 30 sztuk. Do tego ponad 700 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji zamawia szczecińska skarbówka. Ten arsenał ma trafić do funkcjonariuszy do grudnia – informuje money.pl.

Posiadanie broni w Polsce jest w przeważającej części nielegalne. Chyba, że pracujesz w skarbówce – wówczas możesz liczyć na to, że twój pracodawca cię uzbroi.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zamówiła w sumie ponad 250 sztuk broni i ponad 700 tys. sztuk amunicji.

– Zamawiana broń posłuży do doposażenia funkcjonariuszy komórek realizacyjnych, którzy z uwagi na charakter realizowanych zadań mają prawo posiadania broni – oczywiście po przejściu odpowiednich szkoleń i instruktaży – a którzy jej dotychczas nie posiadali – mówi rzecznik szczecińskiej Izby Administracji Skarbowej Małgorzata Brzoza.

– Zgodnie z opublikowanymi przez Izbę dokumentami, skarbówka zamawia 97 pełnowymiarowych pistoletów z możliwością dokupienia kolejnych 20 w ramach opcji. Do tego 100 pistoletów kompaktowych i ewentualnie 14 dodatkowych. Zapotrzebowanie obejmuje również 25 pistoletów subkompaktowych oraz broń maszynową w liczbie 30 sztuk – podaje portal.

– Część broni zostanie wykorzystana na wymianę wyeksploatowanych już egzemplarzy – dodaje Brzoza.

Źródło: money.pl