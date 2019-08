Polska skarbówka się zbroi! Kilkaset sztuk broni i kilkaset tysięcy sztuk amunicji dla funkcjonariuszy

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zamówiła ponad 250 sztuk broni i około miliona sztuk amunicji dla swoich funkcjonariuszy.

100 pistoletów kompaktowych, 97 pełnowymiarowych i 25 subkompaktowych, 30 sztuk broni maszynowej oraz ponad 700 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji – tyle chce teraz kupić szczecińska skarbówka.

Wraz z bronią Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zamawia do niej amunicję: 10.840 pakietów po 50 sztuk każdy, czyli łącznie 542 tys. szt. nabojów 9×19 FMJ, do tego 4054 pakietów po 50 sztuk amunicji typu 9×19 TFMJ, co daje łącznie 202.700 szt. nabojów oraz 60 pakietów po 3 tys. sztuk nabojów 9×19 JHP.

Krajowa Administracja Skarbowa oraz podlegające jej izby administracji skarbowej powstały po dużej reformie z 2016 r., która połączyła administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną.

Oprócz pracowników cywilnych znajdują się w niej funkcjonariusze, którzy mogą być uzbrojeni. Wykonują oni czynności operacyjne w terenie, obarczone dużym ryzykiem – informuje KAS.

Na wyposażenie funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej składają się pistolety, karabiny, strzelby, noże taktyczne. Są też tarany, łomy, młoty i toporki. A oprócz tego hełmy, tarcze, kamizelki kuloodporne, noktowizory, celowniki noktowizyjne czy termiczne.

Po co taki arsenał skarbówce?

– Zamawiana broń posłuży do doposażenia funkcjonariuszy komórek realizacyjnych, którzy z uwagi na charakter realizowanych zadań mają prawo posiadania broni, oczywiście po przejściu odpowiednich szkoleń i instruktaży, a którzy jej dotychczas nie posiadali – informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik szczecińskiej Izby Administracji Skarbowej.

