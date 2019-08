„Zniewolona” jest bardzo wyzwolona! Serialowa Katia Wierbicka, czyli Katerina Kowalczuk, lubi pokazywać ciało [FOTO]

View this post on Instagram

Ah! I received sooo many great reviews from Poland, Lithuania, Latvia and many others. Dear viewers, you make me Happy! The big thing is your emotions❤️ Meanwhile, first season is on @stbua now again. The second one is coming soon, don't miss it 😎 _______________________________________ Как же приятно получать столько чудесных отзывов о нашей работе из Польши, Литвы, Латвии и других стран восточной Европы. Ах! Дорогие, замечательные зрители, вы делаете меня счастливой! Ведь самое главное для меня – ваши эмоции. ❤️ А тем временем повтор 1 сезона уже идёт на @stbua И совсем скоро второй! Не пропустите 😁