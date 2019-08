A to numer! Komunista Bernie Sanders obiecuje, że powie czy istnieje UFO. To jedna z obietnic wyborczych

Kampania w wyścigu prezydenckim w USA nabiera tempa. Lewacki senator Bernie Sander obiecał, że jako prezydent ujawni czy rząd posiada informację na temat kosmitów odwiedzających ziemię i statków latających.

Sanders w rozmowie z Joe Roganem powiedział, że jego żona „zażąda”, aby opowiedział ludziom o kosmitach i statkach kosmicznych.

„Cóż, mówią wam, że moja żona zażąda, żeby was poinformować” – powiedział, pytany przez dziennikarzy czy ujawni informacje o UFO.

Co więcej lewacki kandydat na prezydenta zdradził, że jego małżonka nie ma „świra” na temat obcych, ale pytała go, czy ma dostęp do informacji w tej sprawie.

Na początku wydaje się to śmieszne, ale prawdą jest, że w czerwcu tego roku trzech senatorów otrzymało tajne sprawozdanie Pentagonu na temat zgłaszanych przez marynarkę wojenną spotkań z niezidentyfikowanymi statkami powietrznymi czyli UFO.

Marynarka Wojenna przekazała pracownikom Pentagonu, że zaobserwowano samoloty, które w wojskowej przestrzeni powietrznej zdawały się przeczyć prawom fizyki i aerodynamiki.

Jak podaje ‚Fox News” piloci mieli widzieć na wysokości ponad 9 kilometrów obiekty lecące z prędkością naddźwiękową, bez widocznych silników lub spalin.

