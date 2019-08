Janusz Korwin-Mikke upomina się o przyszłe pokolenia. Jeśli nic nie zrobimy nasze dzieci i wnuki czeka katastrofa

Janusz Korwin-Mikke w ostrych słowach wypowiedział się o tym jacy są politycy, i jak głupio rządzą nie myśląc o przyszłych pokoleniach. „Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu.”

„W d***kracji jak mówił śp. Ronald Reagan: ”Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu.” Podobnie ludzi w d***kracji interesuje tylko to, co będzie jutro, a najbardziej następne wybory. Co będzie dalej – po nas choćby potop” – stwierdził Korwin.

„Partie rządzące nie dbają o młodych, nie myślą o tym, co będzie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, starają się jedynie wygrać następne wybory obiecując rozdawnictwo pieniędzy i życie na kredyt oraz próbują łatać coraz większą dziurę w bankrutującym ZUSie (za 5 lat może dojść do 100 mld zł!).”

„My Prawica mówimy o narodzie. Naród to nasi Przodkowie, którzy przekazali nam Zasady. Np. „Pamiętaj rozchodzie żyć z przychodem w zgodzie”. To nasze dzieci. Nasze wnuki. Nasze prawnuki… To jest Naród!”

„Niestety: przodkowie, dzieci, wnuki i prawnuki nie mają prawa głosu. Więc „społeczeństwo” robi, co chce. Zadłuża bez cienia litości. My bronimy praw naszych dzieci i wnuków. Już w 1992r. w Sejmie domagałem się zakazu zadłużania Polski. Niestety – przegrałem, bo Prawica i Centro-Prawica miały w Sejmie raptem kilkunastu posłów. Państwem powinny rządzić Zasady, a nie (tfu!) Wola Ludu. Brońmy praw naszych dzieci – przed „społeczeństwem”!” – kończy swój wpis lider Konfedracji.

Źródło: Facebook