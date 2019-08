Kampania wyborcza ogłoszona po zamknięciu urzędów. Bosak: Władza skróciła zbiórkę podpisów jeszcze o 2 dni

Wczoraj wieczorem formalnie ruszyła kampania przed wyborami parlamentarnymi. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu wyborów oraz kalendarz wyborczy. Do 26 sierpnia należy złożyć do PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu. Krzysztof Bosak z Konfederacji zauważa, że opublikowanie postanowienia po zamknięciu urzędów to skrócenie zbiórki podpisów o kolejne dwa dni.

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety, chcące wziąć udział w wyborach, jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym 24 sierpnia, a ponieważ jest to sobota, zatem w praktyce do 26 sierpnia jest czas na złożenie takiego zawiadomienia.

Jak zauważył Krzysztof Bosak, ogłoszenie kampanii wyborczej po zamknięciu urzędów w piątek odbiera mniejszym komitetom – w tym Konfederacji – dwa dni na zebranie wymaganych podpisów.

– Po 3 dniach od wydania postanowienia prezydenta wreszcie rząd opublikował je w Dzienniku Ustaw. Już po godzinie zamknięcia urzędów. To oznacza, że komitety wyb. będzie można rejestrować dopiero od poniedziałku – napisał Krzysztof Bosak na Twitterze.

– Tym prostym manewrem władza skróciła zbiórkę podpisów jeszcze o 2 dni – dodał lider Konfederacji.

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Subwencja z budżetu państwa przysługuje tylko partiom politycznym; nie otrzyma jej komitet wyborczy wyborców. Subwencja przysługuje partiom, których komitety uzyskały co najmniej 3 proc. głosów w wyborach do Sejmu i partiom, które wchodziły w skład koalicji, jeśli komitet koalicyjny uzyskał co najmniej 6 procent ważnych głosów w wyborach do Sejmu. Subwencja przysługująca koalicji dzielona jest na rzecz partii wchodzących w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą.

Wszystkim komitetom, bez względu, czy jest to komitet partyjny, koalicyjny czy komitet wyborczy wyborców, za każdy uzyskany mandat posła i senatora przysługuje dotacja podmiotowa. Dotacja jest wypłacana jednorazowo.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija we wtorek 3 września.

Lista kandydatów na posłów – zgodnie z Kodeksem wyborczym – powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

