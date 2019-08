Max Kolonko nie wybacza! Za sojusz z PSL usuwa Pawła Kukiza ze swojego ruchu #R

Paweł Kukiz po swojej absurdalnej decyzji przystąpienia do modelu „partyjniactwa”, czyli startu z list PSL-u dostaje rózgi od prawie wszystkich. Nawet Mariusz Max Kolonko niczym surowy władca poinformował, że usuwa go ze swojego ruchu #R. Powiedział to na Twitterze w nagraniu zatytułowanym „Drugie orędzie o stanie rewolucji”.

Samo naganie jest lekko mówiąc mało poważne, jak większość działalności Kolonko ostatnio, bo widzimy tam pompatyczne tony. Maszerujący żołnierze, podniosła muzyka i Mariusz Max Kolonko wygłaszający orędzie niczym Mel Gibson w filmie „Braveheart”.

– Panie Robercie, panie Pawle, panie Januszu i panie Marku. United we stand, divided we fall. Tylko zjednoczeni zwyciężymy – powiedział były korespondent TVP.

– My chcemy nowej partii politycznej, tego chce naród – powiedział, przekonując, że ostatnie wybory pokazały, że wyborcy nie chcą koalicji.

Kolonko oczywiście założył, że to jego formacja ma być rewolucyjną partią, która zniszczy partyjny beton. Partią Maxa Kolonko jest #REVOLUTION. Zasady, które w niej obowiązują są bardzo proste i bezwzględne. Teraz przekonał się o tym Paweł Kukiz.

– Z uwagi na złamanie zasady lojalności p. Kukiz zostaje usunięty z naszych szeregów bez prawa powrotu w jakimkolwiek sensie, kształcie czy formie – napisał Kolonko na Twitterze.

– Każdy, kto będzie nielojalny, będzie usunięty z naszej rewolucji. Szybciej, niż mu się głowa zdąży obrócić – dodał. Tym wpisem popularny publicysta wykluczył dalszą współpracę z Pawłem Kukizem i członkami jego ugrupowania.

ODEZWA do Braci i Sióstr byłego @KUKIZ15 Zapraszamy do #RREVOLUTION ! jutro https://t.co/jM1OVjYlaI pic.twitter.com/487sS5AO2W — maxkolonko (@maxkolonko) August 9, 2019

Źródło: Twitter