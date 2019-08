Michalkiewicz o liście senatorów USA ws. ustawy 447 JUST: „To środki dopingujące do działania, nazywane inaczej sankcjami”

Stanisław Michalkiewicz skomentował rozwój sytuacji w sprawie ustawy 447 JUST, która nakazuje zwrot Żydom mienia bezspadkowego. Publicysta spogląda prawdzie w oczy i przewiduje, że prędzej czy później Polska będzie musiała roszczenia spłacić.

– Jeszcze nie ochłonęliśmy z emocji po oświadczeniu p. Mosbacher, która nam zapowiedziała, że temat żydowskich roszczeń powróci i będzie powracał dopóki, dopóty coś w tej sprawie nie zostanie zrobione, a już 88 senatorów wystosowało listo do sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo – podsumowuje ostatnie wydarzenia Michalkiewicz.

– Wydarzenia nabierają stachanowskiego tempa, co trochę wydaje się ambarasujące dla prezydenta Trumpa, który 1 września ma przyjechać do Polski, ma nas obsypać komplementami, że jesteśmy małym, ale bardzo dzielnym narodem, który w 100 proc. płaci za wszystko, co Amerykanie każą nam kupić – mówi publicysta.

– Tu nagle się okazuje, że będziemy musieli znacznie więcej zapłacić, bo w przeciwnym razie nasz sojusznik przestanie nas podziwiać jako mały, ale bardzo dzielny naród – snuje wizje Michalkiewicz.

O liście senatorów Michalkiewicz mówi wprost, że „to środki dopingujące do działania, nazywane inaczej sankcjami”. W piśmie możemy m.in przeczytać, że słowa należy poprzeć „znaczącym działaniem” oraz że sygnatariusze zachęcają Pompeo do podjęcia „odważnych inicjatyw, które pomogą Polsce rozwiązać problem tak szybko, jak tylko to możliwe”.

Michalkiewicz zastanawia się, jakie to mogą być inicjatywy. – Być może p. Pompeo pofatyguje się osobiście do Warszawy, może nawet z Yazgerdim (pełnomocniki ds. kontaktów z diasporą żydowską – red.), przełożą prezydenta Dudę przez kolano i wsypią tyle klapsów, ilu jest ocalałych z Holokaustu – żartuje, choć wcale nie jest mu do śmiechu.

Skomentował również słowa Adriana Zandberga, który stwierdził, że ustawa 447 będzie kłopotliwa dla PiS-u. – Następstwa będą kłopotliwe, panie Zandberg, dla Polski. Być może dla pana osobiście nie, ale będą kłopotliwe dla Polaków bez względu na to, czy rządzi PiS czy lewica – powiedział stanowczo Michalkiewicz.