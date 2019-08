ONI przewidzieli III Wojnę Światową! Straszny konflikt rozpęta się jeszcze w 2019 roku? Rosja, Chiny, Ukraina…

Co jeszcze może wydarzyć się w 2019 roku? Serafin Wyricki, Kazaska Wanga, karpaccy Molfarowie i „Zwycięzca Bitwy Jasnowidzów” i wielu innych przepowiedziało III Wojnę Światową. To prawdziwa armia wróżbitów wieszczących straszny konflikt.

Rok 2019, który niedługo będzie się już chylił ku końcowi został okraszony całą masą fatalnych przepowiedni ze wszystkich stron – począwszy od wróżbitów, analityków wojskowych, jasnowidzów i wszelkich fałszywych proroków.

Nie wszystkie przepowiednie są jednak aż tak straszne.

Oleksandr Sheps czyli „Zwycięzca Bitwy Jasnowidzów” jest pewien, że jeszcze w 2019 roku konflikt między Rosją, a Ukrainą ucichnie. Podobnego zdania jest kobieta astrolog Wasilisa Wołodina. Jej zdaniem przed końcem roku Ukraina odzyska pokój i szansę na ocalenie gospodarki. Czy prezydent Wołodymyr Zełeński będzie miał w tym jakiś udział?

Karpaccy Molfarowie czyli nadzwyczajna kasta jasnowidzów, przepowiadali, że wojna na Ukrainie potrwa równo pięć. Ten termin upływa w 2019 roku.

Nie wszyscy jednak przyszłość widzą tak kolorowo.

Siergiej Kostarnoj czyli przyjaciel jasnowidzącej Wangi powiedział w rosyjskiej telewizji, że według tej poważanej w kręgach fanów apokaliptycznych przepowiedni kobiety na ustanie kryzysu ukraińskiego nie ma co liczyć – przynajmniej nie w najbliższym czasie.

„Gdzieś bliżej 2020 roku w relacjach między Rosją i Ukrainą zapanuje jako taki porządek. Do tego czasu będzie źle. Tam prezydent dojdzie do władzy, zaleje wszystko krwią, ludzie będą donośnie krzyczeć” – miała powiedzieć Wanga według portalu „Koniec-Świata”.

Prawie wszyscy ci wróżbici przewidują, że w najbliższym czasie może wybuchnąć III Wojna Światowa albo przynajmniej jakiś poważny globalny konflikt.

Wielebny Serafin Wyricki przepowiedział, że mieszkańcy Chin odbiją z rąk Rosji część jej terytorium. Co więcej wojna informacyjna między tymi państwami doprowadzi nawet do… końca świata! W czasie zamieszek Chiny przyłączą do siebie część terytorium (czyżby Chińczycy mieli zastosować wariant krymski?).

Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać? Gdyby wierzyć wszystkim szarlatanom to koniec świata i III Wojna Światowa wybuchały by co roku. Tak więc można to wszystko uznać za fantasy lub science-fiction…

Źródło: Koniec-swiata.org