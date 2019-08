PILNE! Pedofil, miliarder żydowski, znaleziony martwy w celi. Mógł pogrążyć wielu polityków w USA i Izraelu

Jeffrey Epstein, przebywający w areszcie miliarder i finansista, który był oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie nieletnich dziewcząt, został w sobotę znaleziony martwy w swojej celi.

Jego zwłoki zostały znalezione w sobotę o godz. 7.30 czasu lokalnego (godz. 13.30 w Polsce) w celi w więzieniu w Nowym Jorku – podał portal BBC News.

Kilka dni wcześniej, w środę, znaleziono go w celi z bruzdą wisielczą na szyi. Nie wiadomo czy była to wówczas nieudana próba samobójcza czy ktoś próbował go zabić.

Epstein, któremu groziło do 45 lat więzienia, miał liczne kontakty z politykami z Izraela jak i amerykańskimi demokratami.

Śledczy odkryli ostatnio, że próbował uciszać świadków a w rezydencjach Epsteina znaleziono także obsceniczne fotografie nieletniej dziewczyny, określanej jako „seksualna niewolnica” miliardera.

Epstein zaliczał do swoich znajomych byłego prezydenta Billa Clintona, księcia Andrzeja – brata następcy tronu Wielkiej Brytanii, Ehuda Baraka – byłego premiera Izraela i wielu celebrytów.

12 lat temu Epstein został oskarżony na Florydzie o namawianie nieletnich do prostytucji, ale udało mu się zawrzeć ugodę pozasądową, dzięki której zamiast na dożywocie skazano go tylko na 13 miesięcy więzienia.

Epstein nie tylko płacił za seks nawet 14-letnim dziewczynom, ale też zorganizował grupę zajmującą się dostarczaniem dziewcząt osobom, które wykorzystywały je seksualnie; wśród osób obdarowanych takimi dziewczętami byli – według zeznań jednej z ofiar – prawnik miliardera, słynny m.in. z obrony O.J. Simpsona Alan Dershowitz oraz książę Andrzej.

Źródło: CNBC, PAP