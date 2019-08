PiS sprowadzi na nas nieszczęście! Niepokojąca wizja Krzysztofa Jackowskiego

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o tym, co czeka Polskę w najbliższych miesiącach. Zdaniem słynnego widzącego z Człuchowa jesień tego roku może być dla Polski naprawdę nieciekawa. Mówi o tym w kontekście Iranu, ale też ustawy 447.

– Niepokojąca jest sytuacja w Iranie, która dotyczy Polski w gruncie rzeczy, dlatego że jak widzimy wszyscy w Iranie Donald Trump bardzo mocno żąda konsekwencji od Iranu, Izrael tak samo. To spotkanie w Polsce wiosną tego roku, jeden z amerykańskich polityków powiedział, że to nie jest właściwie spotkanie dyplomatyczne, tylko konferencja przedwojenna – zaczął Jackowski.

– Polska wyraźnie pokazuje, że staje obok USA wobec konfliktu z Iranem (…) ja się bardzo obawiam jesieni tego roku, ta jesień może być groźna także dla Polski, bo Polska mocno wtrąciła się w konflikt z Iranem, chociaż Iran nam w niczym nie zagraża – kontynuował znany jasnowidz z Człuchowa.

– Biorąc pod uwagę, że Prezydent USA podpisuje ustawę 447 i tą ustawą powoduje choćby symbolicznie nas winnych takich sum pieniędzy, właściwie nie konsultując tego z nami, a jest sojusznikiem. Okazuje się, że jesteśmy wychodkiem sojuszniczym dla Stanów Zjednoczonych, a nie sojusznikiem – dodawał.

Jasnowidz Jackowski przypomniał, że w Sejmie zdjęto uchwałę, która miała być Polską odpowiedzią na ustawę 447. – Rząd nie kwapi się, żeby ustosunkować się do tej ustawy (447 – red.). Rząd najpierw stawia ustawę, że nie wolno mówić „polskie obozy śmierci”, a później się z niej wycofuje po konsultacjach z Izraelem – tłumaczył.

– Nie wygląda to dobrze w stosunku do interesów Polski. Polska powinna być jak każdy inny kraj demokratyczny, rząd powinien być rządem dumnym, powinien nas reprezentować– mówił Jackowski. Jasnowidz z Człuchowa zapowiada też, co nietrudno przewidzieć, że wybory wygra PiS, a więc niewiele się zmieni w sytuacji politycznej.

Źródło: YouTube: Krzysztof Dęga Zaprasza