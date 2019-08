Problemy pielgrzymujących do Mekki. Setki ofiar oszustów

W piątek 9 sierpnia rozpoczęły się tradycyjne pielgrzymki muzułmanów do Mekki, czyli hadżdż, który jest piątym filarem islamu. W ciągu całego roku Mekkę odwiedza około 10 mln osób, z czego ponad 2 miliony wyruszyło właśnie teraz.

Do Mekki wyjechało obecnie także około 25 tys. muzułmanów z Francji. Taki wyjazd przynajmniej raz w życiu jest obowiązkowy dla każdego wyznawcy islamu, o ile ma na to środki. Bywa jednak, że zgromadzone środki padają łupem nieuczciwych agencji organizujących takie podróże.

We Francji ofiarami oszustw są co roku setki islamskich pielgrzymów. Agencje sprzedają im pobyty, które nie dochodzą do skutku lub są wyciąganiem dodatkowych pieniędzy. Bywa, że opłacone już podróże są odwoływane kilka godzin przed planowanym wylotem.

Inni nie dostają np. na czas wizy, którą agencja miała im załatwić. W każdym niemal przypadku zwrot wpłaconych pieniędzy to już rzecz rzadka. Nieuczciwe agencje wykorzystują pielgrzymkowy boom i wyrastają jak grzyby po deszczu. Francuskie media zwracają uwagę, że zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w tym roku.

Stowarzyszenia społeczne obserwują z kolei z niepokojem zawyżanie cen za takie podróże. Agencje zmuszają klientów m.in. do wykupu pakietu „all inclusive”, co znacznie podwyższa ceny hadżdżu, tak, że dla wielu osób staje się on nieosiągalny.

In 5 stappen naar Mekka: dit moet u weten over de islamitische pelgrimstocht hadj https://t.co/qpCIn8Bqe7 — Khalid El Jafoufi (@Khalid_EJF) August 9, 2019

Źródło: France Info