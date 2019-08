Szczere wyznanie Zenka Martyniuka. Powiedział o problemach syna Daniela

Ostatnio wiele się dzieje wokół syna króla disco polo. Zenek Martyniuk bardzo przeżywa to, co ma miejsce w rodzinie jedynaka. Artysta ma jednak nadzieję, że Daniel zdoła przezwyciężyć kłopoty.

Niedawno Daniel i Ewelina postanowili znów zawalczyć o swój związek. Wygląda na to, że to już ostatnia szansa, jaką syn Zenka dostał od młodej żony.

– Nie umiałem cieszyć się rodziną, a mam piękną żonę i cudowną córkę – przyznał skruszony Daniel.

– Gdy mam je obok, czuję się silniejszy. Z dobrymi chęciami i boską pomocą uratujemy naszą rodzinę. Bardzo w to wierzę i zamierzam wytrwać w postanowieniach. Modliłem się w Licheniu o spokój, żeby nie było powodów do kłótni i by nigdy nie zabrakło miłości. Kiedy jestem z Eweliną i Laurą, to do alkoholu już mnie nie ciągnie – wyznał w rozmowie z „Na Żywo”.

Daniel przyznał również, że „był zbyt zapatrzony w siebie i zadufany jak dureń”. – Już nie chcę taki być – stwierdził.

Ewelina postawiła Danielowi ultimatum: żadnego alkoholu i udzielania się w mediach społecznościowych. Jeśli syn Zenka będzie przestrzegał tych reguł, kobieta być może wycofa z sądu papiery rozwodowe.

– Usunąłem konto na Instagramie. Już nie chcę być sławny. Kiedyś chciałem, żeby o mnie pisali w gazetach, teraz mnie to denerwuje. Definitywnie odstawiłem alkohol. Nie sięgnę już nawet po piwo, żeby nie przynosić więcej ujmy rodzinie. Nie chcę, żeby moja córka kiedyś się za mnie wstydziła – mówił Daniel.

Całą sytuację bardzo przeżywa także sam Zenek Martyniuk. – Nie ma co ukrywać, że Daniel miewa słabości i nie powinien sięgać po alkohol. Ale to w gruncie rzeczy dobry chłopak, później wszystkiego bardzo żałuje – zdradził w rozmowie z „Na Żywo”.

Muzyk wierzy w pozytywną przemianę syna. Oboje z żoną Danusią pokochali także Ewelinę i małą Laurę. Artysta ma nadzieję, że Daniel zrozumie, że źle postępuje i poukłada sobie życie z żoną.

– Są młodzi, krótko się znali przed ślubem, więc muszą się jeszcze dotrzeć. Przeprowadziłem z Danielem wiele rozmów. Mam nadzieję, że wyciągnie wnioski ze swojego zachowania. Są momenty, kiedy widzę, że on naprawdę chce się zmienić – ocenił Zenek.

Źródło: interia.pl