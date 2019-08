Tomasz Kammel na wakacjach z „nieziemsko piękną” modelką! Kim jest długowłosa towarzyszka? Internauci są zachwyceni jej zdjęciem! [FOTO]

View this post on Instagram

To jest zdecydowanie jedno z pięciu najpiękniejszych zdjęć, jakie w życiu zrobiłem. A może to przypadek je zrobił? Bo przecież nie planowałem, że modelka, choć nieziemsko piekna, będzie stąpać niczym Jezus po wodzie, ani że w locie przywdzieje kapelusz ze słomianego parasola :) #foto #fun #👌 Jak Wam się widzi moje dzieło?