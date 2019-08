Tomasz Sommer bez litości o uroszczeniach żydowskich! „447 powinno obejmować także… USA!”

Tomasz Sommer, redaktor naczelny Najwyższego Czasu wprost pisze na swoim Twitterze, że „447 powinno obejmować także… USA!”. Okazuje się, że w Nowym Jorku żydzi masowo umierają, a ich majątki przechodzą na mienie państwowe.

Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” na swoim Twitterze zamieścił wpis potępiający żydowskie uroszczenia pod adresem Polski i odbił piłeczkę względem Stanów Zjednoczonych.

„447 powinno obejmować także… USA! Tam też jest mienie bezspadkowe po ofiarach holokaustu. I to bardzo duże mienie. Może więc pan Pompeo powinien zacząć od własnego kraju?” – napisał na Twitterze.

Sommer pod tweetem zamieścił link do artykułu, gdzie czytamy na łamach „New York Timesa” o Romanie Blumie, ocalałym z Holocaustu Żydzie, który zostawił 40 milionów dolarów fortuny. Co zastanawiające nikt nie myśli, by tę fortunę oddawać Żydom, co więcej gazeta pisze, że jak nie znajdą się krewni suma ta przejdzie do budżetu Nowego Jorku.

Sam Roman Blum zmarł w wieku 97 lat w styczniu 2012 r. Po tym, jak przez większość życia pracował jako deweloper. Blum wyemigrował z Polski do Nowego Jorku po II wojnie światowej ze swoją żoną Ewą – która również przeżyła Holokaust – w 1949 roku.

Eva zmarła w 1992 roku, a para nie miała dzieci. Teraz „New York Times” pisze, że jego majątek trafi w ręce włodarzy miasta, chyba że wcześniej znajdzie się jego spadkobierca. Gdzie są środowiska żydowskie i dlaczego nie protestują w tej sprawie?

Źródło: Twitter/ New York Times